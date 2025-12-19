У 'ПриватБанку' подешевшала валюта: свіжий курс долара і євро 19 грудня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,55 грн, а євро – 50,00 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п’ятницю, 19 грудня, знизився на 11 копійок і складає 42,49 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 15 копійок і складає 49,95 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,89 гривні, а євро - за курсом 48,95 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у п’ятницю залишився незмінним і становить 42,55 гривні. Курс євро при оплаті карткою 19 грудня знизився на 25 копійок і складає 50,00 гривень.

НБУ встановив на 19 грудня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,34 гривні за долар, таким чином українська валюта залишилася на попередньому рівні.

По відношенню до євро гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на п'ятницю встановлено на рівні 49,59 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 4 копійки.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні знизився на 8 копійок і складає 42,52 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,15 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні залишився на попередньому рівні і складає 50 гривень за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 49,40 гривні за євро.

