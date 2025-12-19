Передбачалося, що F/A-XX замінить F/A-18E/F Super Hornet четвертого покоління.

У американському Конгресі схвалили мінімальне фінансування винищувача шостого покоління F/A-XX для Військово-морських сил США. Про це повідомляє Defense One.

Водночас програма F-47 для американських Повітряних сил повністю забезпечена коштами.

У компромісній версії Закону про національну оборону США на 2026 фінансовий рік йдеться про близько 2,6 млрд доларів на F-47 і лише 74 млн доларів на розробку F/A-XX.

Раніше в американському оборонному відомстві заявили, що сьогодні промислова база може швидко реалізувати лише одну програму винищувача шостого покоління. Також варто сказати, що F-47 став пріоритетом особисто президента США.

Передбачалося, що F/A-XX замінить F/A-18E/F Super Hornet четвертого покоління та доповнить винищувач F-35C, який належить до п’ятого покоління.

Це ще не кінець для F/A-XX. Не можна виключати, що програма отримає фінансування у наступні роки. Тим паче, що попереду у США боротьба із Китаєм за вплив в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Винищувачі шостого покоління – якими вони будуть

Винищувач шостого покоління є перспективним поколінням бойових літаків. На сьогодні не існує жодної серійної моделі, хоча американці і китайці, ймовірно, активно випробовують демонстратори.

Передбачається, що винищувачі шостого покоління матимуть наднизький профіль з плавними обводами фюзеляжу і крила. Ще однією відмінністю вважають можливість їхнього використання як у пілотованому, так і в безпілотному режимі.

Американський винищувач шостого покоління F-47 матиме вражаючі характеристики. Наприклад, його бойовий радіус може перевищити 1500 км.

Раніше стало відомо, що корпорація Boeing вже розпочала виробництво бойового літака.

