Наразі збройним силам НАТО не вистачить стійкості для затяжної війни з Росією. Про це агентству Bloomberg заявив віце-адмірал Королівського флоту Великої Британії Майк Атлі. За його словами, західні збройні сили мають підготуватися до складнішого поля бою, що охоплює як кіберзагрози, так і військові загрози.

Атлі сказав, що, хоча НАТО має переважаючі можливості порівняно з Росією, але, очевидно, не здатне витримати період тривалих бойових дій.

"Чи маємо ми ту стійкість, яку хотіли б мати? Думаю, коментарі за останні 10 місяців показали, що ні, не маємо. Але країни це прекрасно розуміють і готові інвестувати в ці можливості для підвищення нашої стійкості", - сказав він.

Проте, Атлі заявив, що інвестиції НАТО зможуть вирішити всі проблеми "з часом".

"Я реаліст - з грошима складно, і у всіх наших союзників багато конкуруючих пріоритетів у тому, як вони витрачають гроші платників податків. Я не збираюся вдавати, що оборона повинна мати можливість витратити кожен пенні на кожну доступну можливість. Йдеться про пріоритети", - сказав він.

Атлі зазначив, що нині ситуація значно ускладнилася через взаємозалежність світу. Це означає, що найвразливішими активами є технології, ланцюжки поставок і права інтелектуальної власності. Співпраця Росії з такими країнами, як Китай, Іран і Північна Корея, тільки ускладнює завдання.

"Ця проблема ставатиме дедалі складнішою, наполегливішою і нікуди не дінеться", - сказав він. "Це дійсно зовсім інше поле бою".

Незважаючи на свої сумніви щодо нинішньої готовності до затяжного конфлікту, Утлі заявив, що, на його думку, члени НАТО беруть на себе необхідні зобов'язання.

"Чи вважаю я, що все рухається в правильному напрямку? Безумовно. Так, тому що це так", - сказав він.

НАТО готується до конфлікту

Як пише WSJ, європейські чиновники у сфері безпеки зараз регулярно закликають громадськість готуватися до потенційної війни з Росією - заява, яка здавалася немислимою ще десятиліття тому.

Як зазначають українські військові, НАТО необхідно виробити "мільйони" дешевих дронів-камікадзе, якщо європейські держави хочуть мати шанс захистити свої кордони.

