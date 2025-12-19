В Одесі станом на ранок без світла залишаються понад 73 тисячі споживачів.

Росія серйозно пошкодила електростанції, системи передачі та розподілу електроенергії в шести областях України.

Про це повідомив на брифінгу заступник міністра енергетики Олександр В’язовченко.

"Ворог продовжує системні атаки на Донецьку, Запорізьку, Сумську, Харківську, Херсонську та Чернігівську області, де зафіксовано масштабні пошкодження генерації, мереж передачі та розподілу електроенергії", - зауважив заступник міністра.

Відео дня

Він також проінформував про наслідки нових ворожих атак на енергетику. За словами В’язовченка, внаслідок нічних ударів по енергетичній інфраструктурі Одещини, станом на ранок без електропостачання залишаються понад 73 тисячі споживачів. Заступник міністра додав, що їхнє заживлення триває.

На Дніпропетровщині через атаки на енергетичні об’єкти перебувають понад 26 тисяч абонентів.

В’язовченко зауважив, що енергетики змушені і надалі застосовувати графіки відключень світла та обмеження потужності через значні пошкодження мереж та обмежені можливості передачі електроенергії.

"Відновлювальні роботи тривають як на високовольтних підстанціях НЕК "Укренерго", так і на об’єктах операторів системи розподілу. Енергетики працюють цілодобово, щоб якомога швидше повернути обладнання в роботу", - підсумував заступник міністра енергетики.

В "Укренерго" додали, що станом на ранок 19 грудня зафіксовані також знеструмлення в Сумській, Запорізькій і Донецькій областях.

Атаки РФ на енергосистему України - останні новини

Ворог продовжує систематичний енерготерор України. В ніч на 19 грудня Росія вчергове атакувала енергетику Одещини. Внаслідок атаки частина міста лишилась без світла, води та тепла.

В ніч на 18 грудня російські війська атакували енергетичні об’єкти п’яти областей, залишивши 180 тисяч споживачів без світла.

За день до цього РФ вчергове атакувала енергетику Дніпропетровщини, однак усіх знеструмлених споживачів вдалося оперативно заживити.

Вас також можуть зацікавити новини: