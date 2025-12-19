Продати долар можна в середньому за курсом 42,15 грн, а євро – 49,40 грн.

Курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 19 грудня, знизився на 8 копійок і складає 42,52 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,15 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні залишився на попередньому рівні і складає 50,00 гривень за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 49,40 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 42,32 грн/дол., а продати долар можна за курсом 42,25 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 49,86 грн/євро, а курс продажу – 49,70 грн/євро.

Національний банк України встановив на 19 грудня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,34 гривні за долар, таким чином українська валюта залишилася на попередньому рівні.

По відношенню до євро гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на п'ятницю встановлено на рівні 49,59 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 4 копійки.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що напередодні свят валютний ринок відчуває традиційні сезонні коливання. Щорічні гривневі виплати (бонуси, премії) традиційно збільшують попит на валюту на готівковому ринку, але частина громадян може продавати валюту для святкових приготувань.

