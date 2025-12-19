В Україні зростає кількість фейкових пропозицій, у яких зловмисники "здають" неіснуюче житло для відпочинку.

В Україні напередодні свят активізувалося розміщення фейкових оголошень в інтернеті про оренду нерухомості за низькими цінами. Шахраї вимагають передоплату, а після отримання грошей зникають.

Про це повідомляє пресслужба Держспецзв’язку в своєму Telegram-каналі.

"Напередодні різдвяно-новорічних свят зростає кількість фейкових пропозицій, у яких зловмисники "здають" неіснуюче житло для відпочинку", - йдеться в повідомленні.

Також трапляється шахрайство з довгостроковою орендою. Зловмисник винаймає житло на тиждень, а потім пропонує його іншим орендарям на пів року, бере оплату та зникає.

Як не потрапити на гачок шахраїв

У Держспецзвʼязку наголосили, що для того, щоб не потрапити на гачок шахраїв необхідно:

не надсилати передоплату. У разі довгострокової оренди вимагайте підписання договору;

перевірити ціну. Надто низька вартість житла має насторожити;

перевірити фото житла через Google Images;

перевірити адресу. Шахраї часто зазначають неіснуючі або некоректні адреси;

оцінити акаунт орендодавця. Нещодавно створений акаунт, мала кількість підписників чи підозрілі коментарі можуть бути ознаками шахрайства;

попросити фото паспорта та документів на житло, але пам’ятайте, що це не гарантія. Документи можуть бути підробленими.

