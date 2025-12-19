Проєкт добудови реалізовуватимуть коштом міського бюджету.

Вартість добудови метро на Виноградар у Києві зросла у шість разів від попередніх розрахунків.

Про це повідомив голова фракції "Слуга Народу" у Київраді Андрій Вітренко у коментарі "НовиниLive".

За його словами, проєкт добудови реалізовуватимуть коштом міського бюджету. А початково сума була значно меншою і становила близько 4 млрд грн, але згодом зросла до 24 млрд грн.

"За кошти міста Києва все планується робити. Найбільший інвестиційний проєкт - це добудова лінії на Виноградар. Там 24 млрд гривень кошторисна вартість. Не знаю, як воно вийшло: було 4 млрд гривень стало 26 млрд гривень", - сказав Вітренко.

Слід зазначити, що раніше Вітренко повідомляв, що депутати фактично не мають доступу до об’єкта будівництва метро на Виноградар і не можуть оцінити реальний стан виконання робіт. За його словами, відвідувати станцію їм заборонено через вимоги з охорони праці. Окремо депутат звернув увагу, що місту знову можуть запропонувати кредит на добудову лінії, а це може призвести до підвищення вартості проїзду в громадському транспорті.

Метро на Виноградар почали будувати ще у 2019 році. Планувалося, що дві нові станції підземки мали відкрити ще в 2021 році. Однак, відкриття нових станцій кілька разів переносилося і наразі жодна з них не побудована.

У січні 2024 року тодішній директор Київського метрополітену Віктор Брагінський заявив, що планується розпочати будівництво метро на Виноградар вже в 2024 році, а через "півтора-два роки" станції будуть збудовані.

Втім, у грудні 2025 року нинішній керівник київського метрополітену Віктор Вигівський на засіданні Транспортної комісії Київради повідомив, що Київський метрополітен не зможе запустити рух на ділянці до Виноградаря у 2026 році, оскільки завершення робіт планується не раніше 2027 року.

