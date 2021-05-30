Відновити міжнародне залізничне сполучення дозволила стабілізація ситуації з коронавірусом.

"Укрзалізниця" у зв’язку зі стабілізацією ситуації з коронавірусом відновлює міжнародне сполучення за сприяння залізничних адміністрації Австрії та Угорщини.

"Перший рейс з Києва до Відня відбудеться вже 1 червня, тож у пасажирів "Укрзалізниці" є чудова нагода розпочати своє літо з візиту до Австрії", - повідомляє прес-служба компанії.

Надалі потяг курсуватиме щоденно за наступним графіком: вирушатиме з Центрального київського вокзалу о 14:07, проходитиме через Будапешт (о 8:20) і прибуватиме до Відня об 11:21 наступного дня. У зворотному напрямку (з 2 червня) потяг вирушатиме о 16:42 і прибуватиме до Києва о 17:22 наступного дня.

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Квитки на поїзд "Київ-Відень" можна придбати в міжнародних квиткових касах вокзалів.

"Актуальну інформацію щодо правил в’їзду українських громадян на територію Австрії та Угорщини, а також громадян цих країн до України пасажири можуть дізнатися через офіційні джерела посольств України у Австрії та Угорщині й посольств цих країн в Україні", - додали в "Укрзалізниці".

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Автор: Дмитро Шварц