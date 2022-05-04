Потяги затримуються через те, що росіяни напередодні обстріляли залізничну інфраструктуру.

Низка потягів затримується через російські обстріли залізничних станцій.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Укрзалізниці.

Перелік затримок пасажирських поїздів внаслідок ворожого обстрілу залізничної інфраструктури:

№22 Трускавець — Харків (+9:30 год);

№3 Львів — Запоріжжя (+7:43 год);

№25 Рахів — Одеса (+5:52 год);

№82 Ужгород — Київ (+5:47 год);

№13 Київ — Солотвино (+5:41 год)

№46 Лозова — Ужгород (+5:10год);

№145 Львів — Ужгород (+5:08 год);

№81 Київ — Ужгород (+4:13 год);

№6 Запоріжжя — Івано-Франківськ (+3:26 год);

№231 Дніпро — Львів (+3:17 год);

№92 Одеса — Харків (+3:15 год);

№8 Одеса — Харків (+2:45 год);

№88 Ковель — Запоріжжя (+2:50 год);

№38 Запоріжжя — Київ (+1:44 год);

№76 Кривий Ріг — Київ (+2:43 год);

№120 Львів — Заплріжжя (+2:38 год);

№16 Івано-Франківськ — Харків (+2:20 год);

№149 Полтава — Чернівці (+2:18 год);

№49 Київ — Трускавець (+2:18 год);

№14 Солотвино — Київ (+2:13 год);

№7 Київ — Чернівці (+2:10 год);

№42 Львів — Дніпро (+2:09 год);

№37 Київ — Запоріжжя (+1:49 год);

№91 Київ — Львів (+1:46 год);

№59 Київ — Чоп (+1:44 год);

№106 Одеса — Київ (+1:29 год);

№58 Ворохта — Київ (1:28 год);

№17 Харків — Львів (+1:25год);

№774 Львів — Дарниця (очікує відправлення, час затримки +7:30 год);

№716 Перемишль — Київ (очікує відправлення, час затримки +5:30 год);

№705 Київ — Перемишль (+6:10 год)

№743 Дарниця — Львів (очікує відправлення, +3 год);

№710 Львів — Дарниця (+5:15год).

Як повідомляв УНІАН, ввечері 3 травня російські окупанти завдали ракетні удари по шести станціях "Укрзалізниці". Через це виникла затримка у русі 14 пасажирських поїздів.

Вас також можуть зацікавити новини: