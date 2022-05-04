В Україні через обстріли з боку росіян затримуються поїзди / фото REUTERS
Низка потягів затримується через російські обстріли залізничних станцій.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Укрзалізниці.
Перелік затримок пасажирських поїздів внаслідок ворожого обстрілу залізничної інфраструктури:
- №22 Трускавець — Харків (+9:30 год);
- №3 Львів — Запоріжжя (+7:43 год);
- №25 Рахів — Одеса (+5:52 год);
- №82 Ужгород — Київ (+5:47 год);
- №13 Київ — Солотвино (+5:41 год)
- №46 Лозова — Ужгород (+5:10год);
- №145 Львів — Ужгород (+5:08 год);
- №81 Київ — Ужгород (+4:13 год);
- №6 Запоріжжя — Івано-Франківськ (+3:26 год);
- №231 Дніпро — Львів (+3:17 год);
- №92 Одеса — Харків (+3:15 год);
- №8 Одеса — Харків (+2:45 год);
- №88 Ковель — Запоріжжя (+2:50 год);
- №38 Запоріжжя — Київ (+1:44 год);
- №76 Кривий Ріг — Київ (+2:43 год);
- №120 Львів — Заплріжжя (+2:38 год);
- №16 Івано-Франківськ — Харків (+2:20 год);
- №149 Полтава — Чернівці (+2:18 год);
- №49 Київ — Трускавець (+2:18 год);
- №14 Солотвино — Київ (+2:13 год);
- №7 Київ — Чернівці (+2:10 год);
- №42 Львів — Дніпро (+2:09 год);
- №37 Київ — Запоріжжя (+1:49 год);
- №91 Київ — Львів (+1:46 год);
- №59 Київ — Чоп (+1:44 год);
- №106 Одеса — Київ (+1:29 год);
- №58 Ворохта — Київ (1:28 год);
- №17 Харків — Львів (+1:25год);
- №774 Львів — Дарниця (очікує відправлення, час затримки +7:30 год);
- №716 Перемишль — Київ (очікує відправлення, час затримки +5:30 год);
- №705 Київ — Перемишль (+6:10 год)
- №743 Дарниця — Львів (очікує відправлення, +3 год);
- №710 Львів — Дарниця (+5:15год).
Як повідомляв УНІАН, ввечері 3 травня російські окупанти завдали ракетні удари по шести станціях "Укрзалізниці". Через це виникла затримка у русі 14 пасажирських поїздів.