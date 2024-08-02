Його спроєктували за ініціативи Української залізниці в колаборації з ЮНІСЕФ.

Почались продажі квитків на перший в історії Укрзалізниці дитячий купейний вагон, який буде курсувати у складі поїзда №15/16 "‎Харків – Ясіня"‎ з 8 серпня. Про це повідомляє офіційний сайт державного підприємства.

Вагон модернізували так, щоб пасажирам до 8 років та їх батькам було зручно та цікаво в дорозі. Зокрема його оснастили дитячими манежами та сповивальними столиками у вбиральні. Також вагон отримав різноманітні розважально-пізнавальні матеріали.

"Ми системно рухаємось до нашої мети – стати найбіль ш дружньою до дітей залізницею в Європі", – йдеться у заяві голови правління Укрзалізниці Євгена Лященко.

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Дитячий вагон модернізували фахівці Київського електровагоноремонтного заводу. Фінансову підтримку проекту надав Уряд Бельгії. До кінця року планують ввести ще 7 таких вагонів.

Придбати квиток можна виключно за допомогою мобільного застосунка "Укрзалізниці". Вартість квитка є аналогічною вартості купейних квитків такого ж класу в тому ж поїзді.

"Укрзалізниця" – останні новини

Раніше стало відомо, що в "Укрзалізниці" вирішили внести коригування у розклад руху двох поїздів "Інтерсіті+" сполученням "Київ – Перемишль". Це робиться для того, щоб зменшити ризик затримок при проходженні кордону

Також повідомлялось, що з серпня у державному підприємстві поширюють верифікацію через "Дія.Підпис" на низку міжнародних рейсів.

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