У разі ухвалення Трамп буде зобов’язаний протягом 90 днів застосувати санкції до осіб, які залучені до імпорту російської нафти, повідомила посолка.

Група сенаторів внесла до Сенату США двопартійний законопроєкт Decreasing Russian Oil Profits Act of 2025, який передбачає санкції за купівлю нафти та нафтопродуктів з Росії або сприяння їх імпорту. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила посолка України в США Ольга Стефанішина.

За її словами, авторами документа є республіканці Девід МакКормік і Джон Гастед та демократи Елізабет Воррен і Кріс Кунс.

"Автори законопроєкту наголосили, що купівля російської нафти фінансує війну проти України, а будь-які країни, компанії чи фінансові посередники, які сприяють такій торгівлі, мають розуміти наслідки, зокрема ризик втрати доступу до фінансової системи США", - зазначила Стефанішина.

Вона наголосила, що "законопроєкт створює правову основу для посилення санкційного тиску на нафтові доходи РФ".

"У разі ухвалення президент США буде зобов’язаний протягом 90 днів застосувати санкції до осіб, які залучені до імпорту російської нафти. Перелік формуватиме міністр фінансів після консультацій з держсекретарем", - повідомила посолка.

Стефанішина додала, що ця законодавча ініціатива "свідчить про потужну двопартійну підтримку щодо подальшого економічного тиску на агресора".

Як повідомляв раніше УНІАН, санкції б'ють по "Роснефти", адже прибутки нафтового гіганта у січні-вересні 2025 року становили лише 277 мільярдів рублів (3,3 мільярда доларів), що на 70% менше аналогічного періоду минулого року (926 мільярдів рублів або 9,97 мільярда доларів).

Водночас, як писав оглядач та міжнародний кореспондент Sky News Домінік Вагхорн, санкції не зламали російського диктатора Володимира Путіна, а зробили ще войовничішим, адже Сполучені Штати дедалі більше співпрацюють із Росією, зосереджуючись на торгівлі та бізнес-угодах, а не на підтримці України.

На початку грудня стало відомо, що США призупинили частину санкцій проти російського "Лукойлу", а саме дозволили угоди з АЗС компанії по всій Європі, Центральній Азії, Близькому Сходу та Америці до 29 квітня 2026 року. У Вашингтоні пояснили, що вжили заходів для "пом'якшення шкоди споживачам і постачальникам, які прагнуть здійснювати звичайні транзакції" з роздрібними автозаправними станціями.

