Військовий зазначив, що з настанням холодів, робота українських дронів по окупантах стала більш ефективною.

Заяви Росії про захоплення міста Вовчанськ Харківської області насправді не відповідають дійсності.

Про це заявив начальник пресслужби бригади "Форпост" Роман Коссе в етері Київ 24. Розповідаючи про ситуацію на напрямку, він зауважив, що Сили оборони присутні у Вовчанську, зокрема у південних частинах міста.

Військовий визнав, що в окупантів були деякі просування.

"Але зараз вже морози настали на території Харківської області і наші польоти більш ефективні та більш болючі для окупантів", - зазначив він.

Коссе розповів, що бої за Вовчанськ вже йдуть декілька років і в даний час в самому місті дуже складна ситуація. Загалом, за його словами, від міста тепер тільки є залишки будинків.

Ситуація в районі Вовчанська

1 грудня начальник прикордонної застави підрозділу вогневої підтримки бригади "Гарт" із позивним "Альпіна" розповів, що росіяни знищили Вовчанськ, але українські війська не дають їм просуватися далі. Він додав, що окупанти на цьому напрямку вже понад рік намагаються просунутися далі.

Раніше начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних сил "Хортиця" Віктор Трегубов заявляв, що росіяни "забрехалися" про захоплення Куп'янська. За його словами, у місті є декілька десятків окупантів, відрізаних від поповнень та постачання.

