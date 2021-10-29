Знаки позначатимуть житлову зону, пішохідну доріжку, початок населеного пункту і його закінчення, напрямки повороту, місця дозволеної зупинки та стоянки, заборону руху транспортних засобів, автозаправні/електрозарядні станції, місце для зарядки електромобілів, платну дорога та її кінець.

В Україні з 1 листопада з'являться нові дорожні знаки.

Про це повідомив у Facebook перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Зокрема, з 1 листопада набувають чинності зміни до Правил дорожнього руху.

У цьому зв'язку мають з'явитися нові дорожні знаки.

"З'являться нові дорожні знаки — житлова зона, пішохідна доріжка, початок населеного пункту і його закінчення, напрямки повороту, місця дозволеної зупинки та стоянки, заборона руху транспортних засобів, автозаправні/електрозарядні станції, місце для зарядки електромобілів, платна дорога та її кінець, острівець безпеки, діагональний пішохідний перехід та інші", - зазначив Білошицький.

Також з'явиться нова дорожня розмітка.

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"Вводиться нова розмітка для позначення засобу для заспокоєння руху; виділених місць паркування вздовж доріг і наближення до кільцевої розв'язки; перед виходами з території шкіл; для позначення місця концентрації ДТП; для позначення виділених місць паркування уздовж доріг тощо. До чинної вертикальної розмітки додається нова: жовто-червона", - повідомив він.

Білошицький наголосив, що саме Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) зміни не торкнулись, тож відповідальність за порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг залишається тою, що і була.

За його словами, зміни пов’язані з рухом велосипедистів, пішоходів та осіб з порушенням зору, а саме: нове визначення велосипедної доріжки; поняття велосипедної смуги і велосипедного переїзду; вказані права та обов’язки велосипедистів та детально регламентується, як вони повинні діяти під час руху; регламентовано суміжний рух пішоходів та велосипедистів, а також рух осіб з порушенням зору.

Щодо велосипедистів, то адміністративна відповідальність для них також залишається незмінною, а саме за ст. 127 (Порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин) КУпАП.

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Автор: Віталій Саєнко