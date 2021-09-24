Термін зберігання обмежений і якщо не буде продовжений, то номерні знаки будуть знищувати.

Сервісний центр МВС звертає увагу громадян, що відсьогодні зберігання номерних знаків коштує 9 грн на добу без урахування ПДВ.

Про це повідомляється на Facebook- сторінці СЦ МВС.

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Крім того, в центрі відзначають, що термін зберігання обмежений і якщо не буде продовжений власником знаків, то номерні знаки будуть знищувати.

"Сьогодні набуває чинності постанова, за нормами якої відповідальне зберігання номерних знаків коштує 9 грн на добу без урахування ПДВ. Якщо на когось із вас зачекалися улюблені номерні знаки, то час вирішити їх долю. Адже після закінчення терміну оплаченого зберігання, вам необхідно подбати про продовження резерву. В іншому випадку ви ризикуєте їх втратити - номерні знаки будуть знищені", - йдеться в повідомленні.

Для отримання послуги потрібно буде подати: заяву; документ, що засвідчує особу; реєстраційні документи на транспортний засіб; платіжний документ (квитанція), який підтверджує оплату державної послуги.

Видача номерних знаків:

З 25 березня 2021 року в Україні змінилися правила видачі номерний знак на автомобіль.

Основним нововведенням стала зміна визначення адміністративно-територіальної належності транспортного засобу, а саме не за місцем прописки власника, як було досі, а за місцем здійснення реєстрації (перереєстрації) транспортного засобу.

У МВС уточнили, що ці вимоги не поширюються на номерні знаки, які громадяни залишили на платному зберіганні в сервісному центрі МВС.

Автор: Інна Андаліцька