Зіткнулися потяг та вантажний трейлер на регульованому переїзді біля станції Решетилівка.

В Україні через аварію на залізничному переїзді затримуються низка поїздів.

Про це попереджає "Укрзалізниця" вранці у п'ятницю.

Уточнюється, що зіткнулися потяг та вантажний трейлер на регульованому переїзді біля станції Решетилівка.

"Подія сталася о 02:51, на місці аварії працює команда залізничників, щоб якнайшвидше усунути наслідки та мінімізувати затримки. Жертв немає", - йдеться у повідомленні

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Через інцидент станом на 5:30 очікуються затримки наступних рейсів:

№19 Попасна - Київ - до 4 годин;

№125 Костянтинівка - Київ - до 4 годин;

№26 Київ - Костянтинівка - до 3 годин;

№138 Хмельницький - Лисичанськ - до 3 годин.

Як повідомляв УНІАН, днями на Закарпатті сталася аварія за участю пасажирського поїзда №14 Київ - Солотвино і вантажівки, кілька пасажирів поїзда звернулися до медиків. При справно працюючій переїзній сигналізації водій вантажівки виїхав на колії, чим спричинив зіткнення з пасажирським поїздом.

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Автор: Юрій Годован