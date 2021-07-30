В Україні через аварію на залізничному переїзді затримуються низка поїздів.
Про це попереджає "Укрзалізниця" вранці у п'ятницю.
Уточнюється, що зіткнулися потяг та вантажний трейлер на регульованому переїзді біля станції Решетилівка.
"Подія сталася о 02:51, на місці аварії працює команда залізничників, щоб якнайшвидше усунути наслідки та мінімізувати затримки. Жертв немає", - йдеться у повідомленні
Читайте такожУ Миколаївській області загорівся потяг "Київ-Херсон" (фото)
Через інцидент станом на 5:30 очікуються затримки наступних рейсів:
- №19 Попасна - Київ - до 4 годин;
- №125 Костянтинівка - Київ - до 4 годин;
- №26 Київ - Костянтинівка - до 3 годин;
- №138 Хмельницький - Лисичанськ - до 3 годин.
Як повідомляв УНІАН, днями на Закарпатті сталася аварія за участю пасажирського поїзда №14 Київ - Солотвино і вантажівки, кілька пасажирів поїзда звернулися до медиків. При справно працюючій переїзній сигналізації водій вантажівки виїхав на колії, чим спричинив зіткнення з пасажирським поїздом.