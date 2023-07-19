Найзатребуванішою моделлю електроавто в Україні третій рік поспіль залишається Nissan LEAF.

В Україну за перше півріччя завезли 12 тисяч 844 електрокарів, що майже стільки ж, як за весь минулий рік та у півтора рази більше, аніж за весь 2021.

Як повідомляє Опендатабот, якщо у 2021 році в країну завезли 8 тис. 867 електроавто, й це складало лише 1,3% від загальної кількості імпортованих машин, ще торік це було 2,5% або 13 тис. 722 електроавтівки.

"Лише за півроку 2023 в країну вже потрапили 12844 електрокарів — це 7,2% від загальної кількості імпортованих машин. Важливо, що частка електромобілів росте на тлі зменшення загальної кількості ввезених в Україну автівок", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що в 2021 році було зареєстровано 673 тис. 859 транспортних засобів, ввезених з-за кордону, торік — 554 тис. 103, а з січня по червень включно поточного року — 178 тис. 075.

При цьому третій рік поспіль найзатребуванішим залишається Nissan LEAF. У топ-3 за популярністю потрапили також Volkswagen ID.4 та Tesla MODEL 3.

Топ марок електроавто, ввезених в Україну:

Volkswagen – 3 тис. 088;

Tesla – 2 тис. 279;

Nissan – 2 тис. 087;

Honda – 1 тис. 125;

Renault – 721;

Mercedes-Benz – 454;

Hyundai – 388;

BMW – 371;

Audi – 320.

Топ моделей електроавто, ввезених в Україну:

Nissan LEAF - 1 тис. 964;

Volkswagen ID.4 – 1 тис. 040;

Tesla MODEL 3 - 924;

Volkswagen E-GOLF - 796;

Honda M-NV - 785;

Tesla MODEL Y - 664;

Renault ZOE - 566;

Volkswagen ID.4 CROZZ - 518;

Tesla MODEL S - 498.

Ринок авто під час війни

З січня по червень цього року українці придбали майже п’ять тисяч легкових авто, ввезених з Китаю. Так, українці придбали 3,1 тис. нових та 1,8 тис. вживаних автівок.

Найпопулярнішими моделями вживаних легковиків з Китаю у першому півріччі 2023 року стали: Volkswagen ID.4 - 683 од.; Dongfeng Honda M-NV - 374 од.; Volkswagen ID.6 - 116 од.; Tesla Model Y - 77 од.; Honda E - 57 од.

В липні 2023 року повідомлялося про те, що на українському ринку нових легковиків стрімко зростає попит на нові гібриди та електрокари, а частка машин з бензиновими двигунами у продажах зменшується.

Зазначається, що у порівнянні з першим півріччям минулого року частка машин з бензиновими двигунами у продажах нових авто зменшилась на вісім відсоткових пунктів - з 57% до 49%. Також звузився сегмент дизельних авто – до 22% (мінус один відсотковий пункт).

Водночас ринкова частка гібридів збільшилась одразу на 5 в.п. - до 18%. Електромобілі охопили 10% ринку нових авто, що на 4 в.п. більше, ніж торік. При цьому без змін, по відношенню до першого півріччя минулого року, залишилась позиція авто з ГБО - 1% автопродаж.

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