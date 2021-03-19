Ці плани пов'язані з незадовільною ситуацією всередині компанії.

Працівники акціонерної компанії "Укрзалізниця" (УЗ) планують провести через два тижні великий страйк із зупинкою всіх видів перевезень у зв'язку з незадовільною ситуацією в компанії.

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Про це передає народний депутат, голова Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з питань перевірки та оцінки стану УЗ Юлія Гришина за підсумками зустрічі із залізничними профспілками.

"Трудовий колектив у відчаї, за два тижні планується великий страйк із зупинкою всіх видів перевезень. З усіма цими матеріалами комісія вже працює", - написала вона.

Також вона повідомила, що враховуючи незадовільну динаміку отримання інформації від правоохоронців про діяльність компанії, комісія прийняла рішення запросити на наступне своє засідання керівників офісу Генпрокурора, Державного бюро розслідувань, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Державної фіскальної служби та Національного антикорупційного бюро.

Гришина підкреслила, що мета ТСК - дослідити "внесок" кожного керівника УЗ, Наглядової ради та можливих контрагентів у доведення "Укрзалізниці" до критичного стану.

Що цьому передувало

За словами Голови Профспілки залізничників і транспортних будівельників України Вадима Бубняка, "Укрзалізниця" (УЗ) планує масове скорочення співробітників, планується звільнити 30 тисяч залізничників.

Також "Укрзалізниця" в рамках реформування структури та оптимізації дублюючих посад управлінського персоналу скоротить майже третину штату центрального офісу або 700 співробітників.

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Автор: Павло Степанець