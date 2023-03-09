Поїзд №119/120 Львів - Запоріжжя затримується більш ніж на 4 години.

В "Укрзалізниці" повідомили, що станом на 12:00 більш ніж на 30 хвилин запізнюються 7 поїздів.

Про це повідомляє прес-служба перевізника в Telegram.

Станом на 12:00 більш ніж на 30 хвилин спізнюються 7 поїздів: №119/120 Львів - Запоріжжя (затримка на 4 години і 49 хв); №91/92 Харків - Одеса (затримка на 3 години і 11 хв); №191/192 Краматорськ - Одеса (затримка на 3 години і 11 хв); №53/54 Одеса - Дніпро (затримка на 3 години і 7 хв); №3/4 Запоріжжя - Ужгород (затримка на одну годину і 48 хв); №111/112 Київ - Ізюм (затримка на одну годину і 14 хв); №725/726 Харків - Київ (затримка на 56 хв).

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В "УЗ" також зазначили, що скорочують затримки, і нагадали про можливість посадки з тими ж квитками на наступний рейс протягом доби, якщо пропустили свій через повітряну тривогу.

"Якщо через затримку поїзда ви ризикуєте запізнитися на пересадку - будь-ласка, повідомте нашому провіднику заздалегідь, ми знайдемо рішення. Продовжуємо рух - аж до самої перемоги!"- підкреслили в прес-службі "Укрзалізниці".

Ракетний удар по Україні 9 березня

9 березня росіяни запустили по території України понад 80 ракет, у тому числі 6 "кинджалів" і 20 "калібрів".

У кількох областях застосовувалися екстрені відключення електроенергії.

Через масовану ракетну атаку Росії 12 поїздів запізнювалися більш ніж на годину, ще три – більш ніж на півгодини. Станом на 09:00 73 потяги були в дорозі, 12 – спізнювалися на 60+ хв., ще 3 – на 30+ хв.

Зокрема, затримувалися: №119/120 Львів – Запоріжжя +4:53; №91/92 Харків – Одеса +3:33; №191/192 Краматорськ – Одеса +3:33; №53/54 Одеса – Дніпро +3:24; №769/770 Жмеринка – Хутір-Михайлівський +2:49; №729/730 Черкаси – Київ +2:01; №7/8 Чернівці – Київ +1:49; №7/8 Одеса – Харків +1:38; №29/30 Ужгород – Київ +1:27; №43/44 Київ – Івано-Франківськ +1:18; №749/750 Київ – Відень +1:09; №111/112 Київ – Ізюм +1:05; №725/726 Харків – Київ +0:57; №31/32 Перемишль –Запоріжжя +0:47; №3/4 Запоріжжя – Ужгород +0:30.

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