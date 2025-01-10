Прикладом ризиків назвали збиття літака Embraer E190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines.

Європейська агенція авіаційної безпеки (EASA) попередила авіаперевізників щодо небезпеки польотів в повітряному просторі західної частини РФ. Про це пише Reuters.

"‎Конфлікт, який триває після російського вторгнення в Україну, створює ризик ненавмисного обстрілу цивільних літаків у повітряному просторі Російської Федерації через можливі недоліки цивільно-військової координації та потенційну можливість помилкової ідентифікації", – йдеться в офіційній заяві.

Попередження стосується операторів третіх країн. Для європейських авіакомпаній російський повітряний простір давно закритий через санкції, які запровадили після вторгнення в Україну.

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Збиття азербайджанського літака

Прикладом ризиків, з якими можуть стикнутись авіаперевізники, називають збиття літака авіакомпанії Azerbaijan Airlines.

Нагадаємо, Embraer E190 розбився 25 грудня 2024 року. Він виконував міжнародний пасажирський рейс з Баку до Грозного та впав поблизу аеропорту Актау (Казахстан). В результаті загинуло 38 осіб.

За даними азербайджанської сторони, лайнер був уражений російською ракетою класу "земля-повітря". Майже одразу після трагедії в Азербайджані офіційно звинуватили РФ у збитті літака.

Пізніше Путін вибачився перед азербайджанським президентом Алієвим за катастрофу Embraer E190.

При цьому російські пропагандисти почали активно звинувачувати в катастрофі Україну. За їх словами, українські БПЛА "навмисно перешкоджали" руху цивільних суден в небі над РФ.

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