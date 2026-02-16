Затори та багато ДТП: журналісти розповіли про складну ситуацію на дорогах в Києві (відео)

В Києві через сніг і ожеледицю на дорогах утворюються затори, особливо складна стуація на спусках і підйомах. Про це йдеться в сюжеті каналу Київ24.
Журналістка розповіла, що перебуває в Шевченківському районі столиці на вулиці Чорновола. "Підіймалися туди знімальною групою через вулицю Глибочинська і на невеличкому підйомі автівка зупинилася і водій намагався максимально витиснути, щоб піднятися і проїхати хоча б кілька метрів", - зазначила вона. При цьому додала, що таких випадків багато і кияни гуртуються – водії інших авто виходять і допомагають штовхати машини, які не можуть проїхати.
За її словами, попри роботу комунальників, ситуація з рухом транспорту – ускладнена. Спецтехніка працює, але сніг і далі засипає все навкруг.
"На дорогах ситуація вкрай складна, дійсно транспортний колапс сьогодні відбувається. Все окрите кригою, зверху сипле сніг. Утворюються величезні затори, тому, що автівки рухаються на мінімальній швидкості", - зазначила вона.
Зазначається, що в столиці багато ДТП - автівки сповзають на льоду.
Погода у Києві - прогноз
Як повідомляв УНІАН, Український гідрометцентр попереджав, що з 15 лютого погода у Києві кардинально зміниться - до столиці прийдуть опади, а потім відчутно похолоднішає. Зазначалося, що 15 лютого характер погоди зміниться: вдень атмосферні фронти активного південного циклону зумовлять значний сніг, незатишний північно-східний вітер.
Зазначалося, з початку тижня, тобто 16 лютого, зима посилить свої позиції. Снігу стане ще більше.
Погода УНІАН повідомляв, що у понеділок, 16 лютого, похолодання в Україні триватиме. Температура знизиться ще сильніше, до "плюсі"" повітря прогріється тільки на сході та південному сході. По всій країні, крім півдня, пройде сніг, мокрий сніг і невеликі дощі.
У Києві 16 лютого буде хмарно. Температура повітря вночі -8°, вдень -6°, невеликий сніг.