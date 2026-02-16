Затори та багато ДТП: журналісти розповіли про складну ситуацію на дорогах в Києві (відео)

Журналістка вважає, що в столиці транспортний колапс.

В Києві через сніг і ожеледицю на дорогах утворюються затори, особливо складна стуація на спусках і підйомах. Про це йдеться в сюжеті каналу Київ24.

Журналістка розповіла, що перебуває в Шевченківському районі столиці на вулиці Чорновола. "Підіймалися туди знімальною групою через вулицю Глибочинська і на невеличкому підйомі автівка зупинилася і водій намагався максимально витиснути, щоб піднятися і проїхати хоча б кілька метрів", - зазначила вона. При цьому додала, що таких випадків багато і кияни гуртуються – водії інших авто виходять і допомагають штовхати машини, які не можуть проїхати.

За її словами, попри роботу комунальників, ситуація з рухом транспорту – ускладнена. Спецтехніка працює, але сніг і далі засипає все навкруг.

Відео дня

"На дорогах ситуація вкрай складна, дійсно транспортний колапс сьогодні відбувається. Все окрите кригою, зверху сипле сніг. Утворюються величезні затори, тому, що автівки рухаються на мінімальній швидкості", - зазначила вона.

Зазначається, що в столиці багато ДТП - автівки сповзають на льоду.

Погода у Києві - прогноз

Як повідомляв УНІАН, Український гідрометцентр попереджав, що з 15 лютого погода у Києві кардинально зміниться - до столиці прийдуть опади, а потім відчутно похолоднішає. Зазначалося, що 15 лютого характер погоди зміниться: вдень атмосферні фронти активного південного циклону зумовлять значний сніг, незатишний північно-східний вітер.

Зазначалося, з початку тижня, тобто 16 лютого, зима посилить свої позиції. Снігу стане ще більше.

Погода УНІАН повідомляв, що у понеділок, 16 лютого, похолодання в Україні триватиме. Температура знизиться ще сильніше, до "плюсі"" повітря прогріється тільки на сході та південному сході. По всій країні, крім півдня, пройде сніг, мокрий сніг і невеликі дощі.

У Києві 16 лютого буде хмарно. Температура повітря вночі -8°, вдень -6°, невеликий сніг.

Вас також можуть зацікавити новини: