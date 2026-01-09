У Києві змінився рух транспорту після обстрілу: як курсують метро та електротранспорт

Міська влада закликає киян користуватися метро тільки за реальної потреби.

Через складну енергетичну ситуацію в Києві внаслідок чергового обстрілу столичний транспорт курсує зі змінами. Рух потягів метро наразі обмежений.

Як повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА), між станціями "Лівобережна" – "Арсенальна" для перевезення пасажирів із лівого на правий берег курсуватиме 1 поїзд з урахуванням поточної ситуації з електропостачанням. Орієнтовний інтервал руху становить близько 20-25 хв. Поїзд слідує без зупинок повз станції "Гідропарк" і "Дніпро".

Крім того, час очікування поїзда на між станціями "Академмістечко" – "Арсенальна" становить 3:30-3:45 хв.

"Просимо користуватися метро тільки за реальної потреби", - додали у КМДА.

При цьому рух поїздів на "синій" та "зеленій" лініях – без змін.

Також через порушення в роботі енергосистеми, спричинені обстрілом, на лівому березі столиці організовано рух дублюючих автобусних маршрутів.

Автобусне сполучення організовано за тролейбусними маршрутами таким чином:

29-ТР – "Дарницька площа – зал. станція "Зеніт";

30-ТР – "вул. Милославська – вул. Кадетський Гай";

31-ТР – "вул. Милославська – ст. м. Лук'янівська";

37-ТР – "вул. Милославська – ст. м. Лісова";

43-ТР – "Кібцентр – Дарницька площа";

47-ТР – "вул. Милославська – ст.м. Мінська";

50-КР – "вул. Милославська – Дарницька площа";

50-ТР – "вул. Милославська – ст. м. Либідська".

За трамвайними маршрутами:

22-Т – "просп. Воскресенський – ЗЗБК";

27-Т – "вул. Милославська – ст. м. Позняки";

28-Т – "вул. Милославська – ст. м. Лісова";

29-Т – "ст. м. Бориспільська – ст. м. Лісова".

Крім того, затримується рух тролейбусів №№ 1, 11, 12, 14, 15, 38, 43 на просп. Науки, бульв. Миколи Міхновського, ст. м. "Либідська", бульв. Лесі Українки через відсутність напруги контактної мережі.

Удар Росії по Києву - останні новини

В ніч на 9 січня російські окупаційні війська атакували Київ. У столиці лунали вибухи, є руйнування. Повідомлялося, що у Києві почалися перебої з водопостачанням внаслідок масованої ракетної атаки ворога та спричинених пошкоджень критичної інфраструктури.

Через масовану російську атаку у столиці загинуло четверо людей. Цілями комбінованої атаки окупантів стали кілька районів Києва. Пошкоджені житлові будинки і обʼєкти інфраструктури.

