У Києві змінився рух транспорту після обстрілу: як курсують метро та електротранспорт

Через складну енергетичну ситуацію в Києві внаслідок чергового обстрілу столичний транспорт курсує зі змінами. Рух потягів метро наразі обмежений.
Як повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА), між станціями "Лівобережна" – "Арсенальна" для перевезення пасажирів із лівого на правий берег курсуватиме 1 поїзд з урахуванням поточної ситуації з електропостачанням. Орієнтовний інтервал руху становить близько 20-25 хв. Поїзд слідує без зупинок повз станції "Гідропарк" і "Дніпро".
Крім того, час очікування поїзда на між станціями "Академмістечко" – "Арсенальна" становить 3:30-3:45 хв.
"Просимо користуватися метро тільки за реальної потреби", - додали у КМДА.
При цьому рух поїздів на "синій" та "зеленій" лініях – без змін.
Також через порушення в роботі енергосистеми, спричинені обстрілом, на лівому березі столиці організовано рух дублюючих автобусних маршрутів.
Автобусне сполучення організовано за тролейбусними маршрутами таким чином:
- 29-ТР – "Дарницька площа – зал. станція "Зеніт";
- 30-ТР – "вул. Милославська – вул. Кадетський Гай";
- 31-ТР – "вул. Милославська – ст. м. Лук'янівська";
- 37-ТР – "вул. Милославська – ст. м. Лісова";
- 43-ТР – "Кібцентр – Дарницька площа";
- 47-ТР – "вул. Милославська – ст.м. Мінська";
- 50-КР – "вул. Милославська – Дарницька площа";
- 50-ТР – "вул. Милославська – ст. м. Либідська".
За трамвайними маршрутами:
- 22-Т – "просп. Воскресенський – ЗЗБК";
- 27-Т – "вул. Милославська – ст. м. Позняки";
- 28-Т – "вул. Милославська – ст. м. Лісова";
- 29-Т – "ст. м. Бориспільська – ст. м. Лісова".
Крім того, затримується рух тролейбусів №№ 1, 11, 12, 14, 15, 38, 43 на просп. Науки, бульв. Миколи Міхновського, ст. м. "Либідська", бульв. Лесі Українки через відсутність напруги контактної мережі.
Удар Росії по Києву - останні новини
В ніч на 9 січня російські окупаційні війська атакували Київ. У столиці лунали вибухи, є руйнування. Повідомлялося, що у Києві почалися перебої з водопостачанням внаслідок масованої ракетної атаки ворога та спричинених пошкоджень критичної інфраструктури.
Через масовану російську атаку у столиці загинуло четверо людей. Цілями комбінованої атаки окупантів стали кілька районів Києва. Пошкоджені житлові будинки і обʼєкти інфраструктури.