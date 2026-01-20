У Києві 'злетіла' вартість проїзду на деяких маршрутах: які ціни зараз

Зростання вартості проїзду пов’язують, зокрема, із підвищенням цін на паливо-мастильні матеріали.

У Києві вартість проїзду на деяких приміських маршрутках зросла одразу на 5 гривень, повідомляє "Київ 24".

Зазначається, що відсьогодні вартість проїзду на деяких маршрутках становить 20 гривень (замість 15 грн раніше). Йдеться, зокрема, про маршрути №386 (ст. м. Святошин - с. Луб'янка) та №820 (Вишневе - вул. Нижній Вал).

Зростання вартості проїзду пов’язують із підвищенням цін на паливо-мастильні матеріали, запчастини, автомобільні шини, електроенергію, опалення, а також із збільшенням загальних витрат.

Фахівці давно звертають увагу на те, що столичні маршрутки живуть за законами минулого. Києвом продовжують їздити старі небезпечні машини, яким не забезпечують якісне технічне обслуговування. На них часто не встановлюють валідатори, тому вони генерують величезні обсяги "тіньового" кешу.

Столична влада намагається покращити ситуацію, проте, на думку фахівців робить недостатньо для цього. Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що мера Києва закликали підвищити тариф на проїзд.

За словами транспортного аналітика, співзасновника ГО "Пасажири Києва" Олександра Гречко, заяви міської влади щодо підвищення вартості проїзду більше схожі на політичні ігри, аніж на справжні наміри переглянути тарифи на проїзд у громадському транспорті.

Влада столиці аргументувала підвищення тарифів у міському транспорті недоотриманням доходів загального фонду бюджету міста в сумі до 8 млрд гривень до кінця 2025 року. Проте, за словами фахівця, у міській казні кошти насправді були, бо у 2024 році Київ не використав зі свого бюджету 14 млрд гривень.

