Поїзд обіцяє вполовину скоротити час в дорозі та суттєво зменшити викиди діоксид вуглецю.

Єгипет представив свій новий високошвидкісний пасажирський потяг Siemens Mobility Velaro, здатний розганятися до 250 км/год у пустелі, пише The Independent.

Зазначається, що поїзд має вісім вагонів із 489 місцями, з яких майже сотня це місця у бізнес-класі. Новий поїзд обіцяє скорочення часу в дорозі на 50% та зменшення викиду діоксид вуглецю (CO2) до 70% у порівнянні з автотранспортом.

Поїзд спеціально розроблений для суворих умов у єгипетській пустелі. Поїзд пройшов випробування на стійкість до різних видів піску та екстремальної спеки і оснащений сучасними системами фільтрації.

Відео дня

Високошвидкісні потяги курсуватимуть новою залізничною мережею протяжністю близько 2 000 км, що охопить 60 станцій, зокрема Каїр і нову адміністративну столицю (наразі країна будує нове місто в пустелі через перенаселеність Каїру). Загалом країна планує запустити 41 такий поїзд.

Міністр транспорту Єгипту Камель Аль-Вазір зазначив, що перша ділянка між курортним містом Айн-Сохна та середземноморським портом Александрія вже "скоро запрацює".

Таким чином Єгипет стане другою країною Африки з високошвидкісними потягами після Марокко, яка запустила лінію Танжер - Касабланка у 2018 році і досягає швидкості 320 км/год.

Новини залізниці у світі

У вересні стало відомо, що в Німеччині за підсумками першого півріччя понад третина поїздів далекого сполучення прибула із запізненням через перевантаження та занедбану залізничну мережу.

Раніше повідомлялося, що Deutsche Bahn достроково скасовує свої рейси, щоб "покращити" статистику пунктуальності перевезень.

Вас також можуть зацікавити новини: