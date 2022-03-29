У РФ не припинить літати державний перевізник Дубая.

Найбільша авіакомпанія на Близькому Сході Emirates продовжить польоти до Росії.

Про це повідомляє Reuters.

"Державний перевізник Дубая Emirates продовжить літати до Росії, поки власники не скажуть йому цього не робити. Об’єднані Арабські Емірати відмовилися приймати чиюсь сторону між західними союзниками та Росією і не відповіли глобальним санкціям, запровадженим проти Москви через її вторгнення в Україну",- йдеться в повідомленні.

Президент авіакомпанії Emirates Тім Кларк зазначив, що поки держава, їхній власник, вимагає від них летіти в Росію, вони будуть продовжувати літати.

"Ми перевозимо гуманітарні вантажі в наших трюмах. У нас є неурядові організації, які подорожують в Росію та з неї. У нас є дипломатичне співтовариство, яке в’їжджає та виїжджає з Росії... тому все, що ми робимо, це допомагаємо, сприяємо, не займаючи поки що політичної позиції з цього приводу", - зазначив Кларк.

Нагадаємо, російські війська рано вранці 24 лютого вдерлися на територію України. Супротивник спершу бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Чернігів, Харків, Маріуполь, Херсон та Миколаїв.

Низка країн Заходу, зокрема держави-члени Євросоюзу та США, запровадили проти РФ нові санкції. У зв'язку з обмежувальними заходами в різних країнах станом на 22 березня були заарештовані 78 літаків російських авіакомпаній.

Довідка УНІАН. Emirates Airline - авіакомпанія, що базується в Дубаї. Створена 1985 року вищим керівництвом емірату для розвитку туризму та інфраструктури країни. Це найбільша авіакомпанія на Близькому Сході, яка здійснює 2,5 тис. польотів за тиждень до 122 міст у 74 країнах на шести континентах.

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