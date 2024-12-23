У листопаді українці придбали 822 легковика, ввезені з Китаю – це на 37% менше, якщо порівнювати з минулорічним листопадом. Відповідні дані наводить портал УкрАвтопром.
Абсолютна більшість цих машин (698 одиниць) – нові. На вживані автомобілі прийшлося тільки 124 одиниці.
На автомобілі китайського походження прийшлося 13% ринку нових легкових авто. Якщо казати про вживані, які вперше зареєстрували в нашій країні, то тут частка "китайців" складала менше 1%.
Зазначимо також, що більша частина авто китайського походження були електрокарами (80%.).
ТОП-5 моделей нових легкових авто з Китаю:
- Honda X-NV– 99 одиниць;
- BYD Song Plus – 91;
- Zeekr 001 – 73;
- Volkswagen ID.4 – 71;
- Audi Q4 e-tron – 35.
ТОП-5 моделей вживаних легковиків з Китаю:
- Tesla Model 3 – 15 одиниць;
- Volkswagen ID.4 – 9;
- BAIC EC3 – 9;
- Buick Envision – 7;
- Zeekr 001 – 7.
Ринок електромобілів – останні новини
Раніше повідомлялось, що електричні авто встановили рекорд продажів – у минулому місяці показники склали 1,83 млн одиниць. Найбільший внесок у це зростання зробив Китай. У США і Канаді продажі електричних авто також зростають, однак набагато більш повільно.
Для тих, хто бажає придбати нове електричне авто, експерти склали список найбільш надійних електромобілів. В ньому присутні такі моделі як Nissan Leaf, BMW i4 та Renault Megane E-Tech.
Також спеціалісти зазначають, що автомобілі від Tesla за останні кілька років стали більш надійними. Серед моделей американської компанії фахівці радять звернути увагу на бюджетну Tesla Model 3.