Машини китайського походження охопили 13% ринку нових легкових авто.

У листопаді українці придбали 822 легковика, ввезені з Китаю – це на 37% менше, якщо порівнювати з минулорічним листопадом. Відповідні дані наводить портал УкрАвтопром.

Абсолютна більшість цих машин (698 одиниць) – нові. На вживані автомобілі прийшлося тільки 124 одиниці.

На автомобілі китайського походження прийшлося 13% ринку нових легкових авто. Якщо казати про вживані, які вперше зареєстрували в нашій країні, то тут частка "‎китайців"‎ складала менше 1%.

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Зазначимо також, що більша частина авто китайського походження були електрокарами (80%.).

ТОП-5 моделей нових легкових авто з Китаю:

Honda X-NV– 99 одиниць;

BYD Song Plus – 91;

Zeekr 001 – 73;

Volkswagen ID.4 – 71;

Audi Q4 e-tron – 35.

ТОП-5 моделей вживаних легковиків з Китаю:

Tesla Model 3 – 15 одиниць;

Volkswagen ID.4 – 9;

BAIC EC3 – 9;

Buick Envision – 7;

Zeekr 001 – 7.

Ринок електромобілів – останні новини

Раніше повідомлялось, що електричні авто встановили рекорд продажів – у минулому місяці показники склали 1,83 млн одиниць. Найбільший внесок у це зростання зробив Китай. У США і Канаді продажі електричних авто також зростають, однак набагато більш повільно.

Для тих, хто бажає придбати нове електричне авто, експерти склали список найбільш надійних електромобілів. В ньому присутні такі моделі як Nissan Leaf, BMW i4 та Renault Megane E-Tech.

Також спеціалісти зазначають, що автомобілі від Tesla за останні кілька років стали більш надійними. Серед моделей американської компанії фахівці радять звернути увагу на бюджетну Tesla Model 3.

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