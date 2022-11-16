Потяг вирушатиме з Києва з 17 листопада о 22:55 і прибуватиме в Ізюм о 12:00.

"Укрзалізниця" відкриває продаж квитків на потяг №112/111 Київ — Ізюм, перший рейс якого вирушить із Києва з 17 листопада.

"Поїзд №112/111 Київ — Ізюм вирушатиме з Києва з 17 листопада о 22:55 і прибуватиме в Ізюм о 12:00. У зворотному напрямку, з Ізюма, поїзд вирушатиме з 18 листопада о 18:22 і прибуватиме до Києва о 06:10", - йдеться в повідомленні прес-служби "Укрзалізниці".

Зазначається, що поїзд прямуватиме через Полтаву, Харків, Балаклію та інші міста, що дозволить мешканцям звільненого Ізюма отримати зручне залізничне сполучення нічним поїздом зі столицею.

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Квитки на цей рейс уже доступні в застосунку "Укрзалізниці", у чат-боті та на сайті (booking.uz.gov.ua).

Нові рейси "Укрзалізниці": що відомо

13 листопада "Укрзалізниця" і платформа UNITED24 розпочали реалізацію благодійного проекту "Квитки до перемоги".

В рамках проекту відкрито продаж квитків до деокупованого Херсона, а також Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя, якими можна буде скористатися одразу після деокупації цих міст.

Квиток можна придбати та зберігати як символ віри в ЗСУ і звільнення України від окупантів, а скористатися ним - одразу після деокупації. Щойно рух буде поновлено, залізничники надішлють повідомлення з датою та місцем.

Крім того, 14 листопада "Укрзалізниця" вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії відновила пасажирське залізничне сполучення з Миколаєвом.