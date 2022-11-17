Скористатись цими квитками можна буде одразу після деокупації українських територій.

"Укрзалізниця" відкриває продаж символічних квитків на перший рейс до тимчасово окупованого Севастополя. Про це повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".

"Зважаючи на 2,5 тисячі проданих квитків і надзвичайну цікавість українців до проєкту "Квитки до перемоги", який "Укрзалізниця" запустила разом з платформою UNITED24, ми вирішили, що просто не маємо права обмежуватись п’ятьма містами, квитки на поїзди до яких вже в продажу. Тому сьогодні ми відкриваємо продаж символічних квитків на перший рейс до Севастополя", - йдеться в повідомленні.

В прес-службі нагадали, що скористатись цими квитками можна буде одразу після деокупації територій. Щойно рух буде поновлено, перевізник надішле благодійникам лист із інформацією про всі деталі стосовно обраного рейсу.

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Зазначається, що рейси буде здійснювати легендарний "Потяг до перемоги", розписані вагони якого присвячені подвигам людей на тимчасово окупованих територіях. Оформити символічний квиток можна тут.

В "Укрзалізниці" підкреслили, що ці квитки благодійні, і кошти від їх продажу будуть переказані через платформу UNITED24 на закупівлю last-mile транспорту - автівок, які допоможуть сполучити міста й селища на деокупованих територіях із найближчими залізничними вузлами.

Благодійний проект "Квитки до перемоги"

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада "Укрзалізниця" і платформа UNITED24 розпочали реалізацію благодійного проекту "Квитки до перемоги".

В рамках проекту відкрито продаж квитків до деокупованого Херсона, а також Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя, якими можна буде скористатися одразу після деокупації цих міст.

Квиток можна придбати та зберігати як символ віри в ЗСУ і звільнення України від окупантів, а скористатися ним - одразу після деокупації. Щойно рух буде поновлено, залізничники надішлють повідомлення з датою та місцем.

Крім того, 14 листопада "Укрзалізниця" вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії відновила пасажирське залізничне сполучення з Миколаєвом.

Також "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на потяг №112/111 Київ — Ізюм, перший рейс якого вирушить із Києва з 17 листопада.

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