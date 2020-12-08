Інспектори "Укртрансбезпеки" у співпраці з поліцією перевірили майже 12 тисяч транспортних засобів.

З 30 листопада по 6 грудня інспектори "Укртрансбезпеки" у співпраці з поліцією перевірили майже 12 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.

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За вказаний період оплата за перевантаження склала 1,6 мільйона грн.

Відзначається, що в розрізі регіонів найбільші суми за проїзд нараховані в Миколаївській, Одеській і Київській областях.

При цьому, в перший тиждень грудня в порівнянні з тижнем 23-29 листопада показники ефективності габаритно-вагового контролю підвищилися в Запорізькій, Дніпропетровській і Донецькій областях.

Хронологія подій

За січень-вересень 2020 року інспектори Державної служби з безпеки на транспорті нарахували майже 100 мільйонів гривень плати за перевантаження.

За тиждень 12-18 жовтня інспектори Державної служби з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека") нарахували майже 2,8 мільйона гривень плати за перевантаження.

З 23-29 листопада інспектори "Укртрансбезпеки" у співпраці з Нацполіцією перевірили понад 15 тисяч транспортних засобів і нарахували 3,2 мільйона грн плати за перевантаження.

За 11 місяців 2020 року за перевантаження на дорогах "Укртрансбезпекою" було нараховано 127 мільйонів гривень штрафів.

До кінця 2020 року по всій території України працюватимуть 54 Комплекси автоматичного габаритно-вагового контролю Weigh-in-Motion ("зважування в русі") для забезпечення захисту доріг від руйнування.

На базі вагових комплексів також може бути запущена система автоматичного стягнення штрафів.

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Автор: УНІАН