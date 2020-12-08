З 30 листопада по 6 грудня інспектори "Укртрансбезпеки" у співпраці з поліцією перевірили майже 12 тисяч транспортних засобів.
Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.
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За вказаний період оплата за перевантаження склала 1,6 мільйона грн.
Відзначається, що в розрізі регіонів найбільші суми за проїзд нараховані в Миколаївській, Одеській і Київській областях.
При цьому, в перший тиждень грудня в порівнянні з тижнем 23-29 листопада показники ефективності габаритно-вагового контролю підвищилися в Запорізькій, Дніпропетровській і Донецькій областях.
Хронологія подій
- За січень-вересень 2020 року інспектори Державної служби з безпеки на транспорті нарахували майже 100 мільйонів гривень плати за перевантаження.
- За тиждень 12-18 жовтня інспектори Державної служби з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека") нарахували майже 2,8 мільйона гривень плати за перевантаження.
- З 23-29 листопада інспектори "Укртрансбезпеки" у співпраці з Нацполіцією перевірили понад 15 тисяч транспортних засобів і нарахували 3,2 мільйона грн плати за перевантаження.
- За 11 місяців 2020 року за перевантаження на дорогах "Укртрансбезпекою" було нараховано 127 мільйонів гривень штрафів.
- До кінця 2020 року по всій території України працюватимуть 54 Комплекси автоматичного габаритно-вагового контролю Weigh-in-Motion ("зважування в русі") для забезпечення захисту доріг від руйнування.
- На базі вагових комплексів також може бути запущена система автоматичного стягнення штрафів.
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