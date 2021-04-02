Станом на 2 квітня середня вартість автогазу на АЗС країни склала 15,77 грн за літр.

Вартість автогазу на АЗС в Україні з 26 березня по 2 квітня знизилася на 10-60 копійок за літр.

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", повідомляє Enkorr.ua.

Читайте такожНа українських АЗС ціна автогазу наближається до 16 гривень за літр

Повідомляється, що найбільше зниження ціни зафіксовано в мережі Glusco — автогаз подешевшав на 59 копійок за літр, до 14,95 грн.

Мережі Marshal, "Укргазвидобування" і Motto опустили ціни на 30 копійок за літр, до 15,00 грн, 15,19 грн і 15,66 грн відповідно.

На станціях "Олас", BVS і SUNOIL автогаз в середньому подешевшав на 10-18 копійок за літр.

Так, наприклад, на АЗС ОККО і WOG вартість автогазу зросла в середньому на 40 копійок за літр і 50 копійок за літр, до 16,39 грн і 11,46 грн відповідно.

Таким чином, станом на 2 квітня середня вартість автогазу на АЗС країни склала 15,77 грн за літр.

Що цьому передувало

За дорученням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Україні були створені регіональні спецкомісії, які будуть боротися з фальсифікатом бензину, дизеля та скрапленого газу на АЗС.

Раніше протягом декількох місяців спостерігалося зростання цін на паливо на українських через істотне збільшення вартості нафти на світових ринках.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ігор Орел