У Києві з ранку негода - знову йде сніг. Традиційно в місті утворилися великі затори. На дорогах столиці в багатьох районах ускладнений рух.

Станом на ранок 29 січня в Києві помітно значне ускладнення руху транспорту.

Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps.

Ситуація на дорогах Києва 29 січня

У заторах стоять проспект Перемоги, вулиця Жилянська, Повітрофлотський проспект, вулиця Вадима Гетьмана, проспект Любомира Гузара, вулиця Стеценка, Велика Окружна дорога, проспект Валерія Лобановського, вулиця Миколи Грінченка, Голосіївський проспект, вулиця Велика Васильківська, вулиця Набережно-Рибальська, вулиця Вишгородська, вулиця Полярна, вулиця Богатирська та вулиця Бондарська.

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Також ускладнено рух на вулиці Народного Ополчення, проспекті Леся Курбаса, проспекті Академіка Палладіна, вулиці Данила Щербаківського, вулиці Олени Теліги та вулиці Набережно-Хрещатицька.

На Лівому березі Києва в заторах стоять проспект Бажана, Бориспільське шосе, проспект Соборності, Броварський проспект, проспект Визволителів, вулиця Братиславська та проспект Романа Шухевича.

Затори на мостах Києва

Ускладнено рух на Дарницькому, Русанівському та Північному мостах, а також на мосту Патона в напрямку правого берега.

Столичних водіїв попередили про ожеледицю на дорогах. У місті з самого ранку вже сталося кілька аварій.

Рятувальники закликають українців у період негоди утриматися від поїздок на автомобілях.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«На дорогах ожеледиця. Погодні умови призведуть до порушення та припинення руху транспорту, відключення енергопостачання населених пунктів. ДСНС звертається до власників транспортних засобів: утримайтеся від подорожей автомобілями у період негоди та не залишайте транспортні засоби вздовж доріг, аби спецтехніка комунальних служб могла вчасно та якісно очистити дороги і тротуари від снігу», - йдеться у повідомленні.

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Автор: Вікторія Гордієнко