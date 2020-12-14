Затори у Києві ні для кого не є сюрпризом. Ось кілька порад, які, якщо не повністю позбавлять вас від марного простоювання у заторах, то хоча б зроблять цей процес не таким тривалим.

Київ регулярно страждає від перевантаженості основних магістралей - водії та пасажири тривалий час проводять у заторах. Найскладніша ситуація на дорогах складається під час ранкової та вечірньої години пік - так званого робочого перевезення.

Сьогодні до того ж рух значно ускладнено через негоду та ожеледь.

Читайте такожВведено оперативне положення: у Києві громадський транспорт курсує з перебоями через ожеледицю (фото, відео)УНІАН пропонує вам ознайомитись із актуальною ситуацією на столичних дорогах 14 грудня.

Дощ зі снігом і "захололі" за останні кілька днів дороги в Києві зіграли злий жарт з автомобілістами столиці та водіями, які прямували транзитом. Автомагістралі вкрилися ожеледицею і перетворилися на ковзанки, що призвело до численних ДТП в місті і викликало транспортний апокаліпсис.

Дані взяті із сервісу Google Maps.

Затори в Києві: ситуація на мостах

Рух на столичних мостах через Дніпро зранку значно ускладнений. На північному мосту, мосту Патона та Дарницькому мосту виникли великі затори, що заважають добратись до правого берега. На вїзді з мосту Патона на бульвар Дружби народів сталась ДТП.

Великі затори у напрямку правого берега також виникли на Русанівському мосту, перед мостом метро, та перед Південним мостом.

Затори в Києві: ситуація на вулицях столиці 14 грудня

Зранку 14 грудня найбільші затори утворились на в’їздах до Києва та в центрі міста. Великий затор в напрямку центра тягнеться проспектом Перемоги від станції метро Житомирська до бульвару Тараса Шевченка. На вулиці Юрія Іллєнко в напрямку станції метро Лук’янівська рух також ускладнений.

Значні проблеми виникли на виїздах з Петропавлівської та Софіївської Борщагівки на Велику окружну дорогу.

Великий затор утворився між станціями метро Теремки та Голосіївська. На Голосіївському проспекті стались дві аварії.

Затори виникли на вулиці Семена Скляренка та на проспекті Степана Бандери. Рух транспорту на Подолі також ускладнено. Великі затори утворилися на вулиці Набережно-Рибальській та Набережно-Хрещатицькій.

У центрі Києва затор тягнеться бульваром Тараса Шевченка до Бесарабського ринку. Проблеми з транспортом виникли на вулиці Басейній та бульварі Лесі Українки. Рух вулицею Шовковичною від вулиці Дарвіна до вулиці Мечникова перекрито.

У Києві раніше на усіх маршрутах громадського транспорту введено оперативне положення. Оперативне положення - це курсування з відхиленням від графіка руху. Таке відхилення пов'язане зі складними погодними умовами. Зазначимо, вулиці Києва буквально перетворилися на ковзанку. У столиці в четвер через ожеледицю стався справжній транспортний колапс. Дороги через дощ і мороз вкрилися шаром льоду. Протягом вихідних ситуація не покращилась.

Як не потрапити в затор в Києві

Дієвого рецепта столична влада й водії поки не винайшли. Однак, є кілька порад, які, якщо не повністю позбавлять вас від марного простоювання у заторах, то хоча б зроблять цей процес не таким тривалим.

Час поїздки . Враховуйте, що період 8:00-10:00 і 17:00-19:00 - найскладніший для київських доріг. В цей час люди масово їдуть на/з роботи, багато хто прагне покинути місто або ж в'їхати до нього. Відповідно, саме в ці ранкові та вечірні години на дорогах накопичується максимальна кількість транспорту.

. Враховуйте, що період 8:00-10:00 і 17:00-19:00 - найскладніший для київських доріг. В цей час люди масово їдуть на/з роботи, багато хто прагне покинути місто або ж в'їхати до нього. Відповідно, саме в ці ранкові та вечірні години на дорогах накопичується максимальна кількість транспорту. День поїздки . Вечора п'ятниці неділі, ранок понеділка - період, коли кияни виїжджають на вихідні або повертаються з них. В цей час затори виникають практично на всіх виїздах/в'їздах до міста. Отже, для комфортного пересування такі локації в цей час краще не відвідувати.

. Вечора п'ятниці неділі, ранок понеділка - період, коли кияни виїжджають на вихідні або повертаються з них. В цей час затори виникають практично на всіх виїздах/в'їздах до міста. Отже, для комфортного пересування такі локації в цей час краще не відвідувати. Погода. Дощ або сніг значно ускладнюють ситуацію на дорогах в будь-якому місті. У Києві ці фактори чинять значний вплив, зважаючи на часті підтоплення або снігові замети. Також при поганій погоді багато пасажирів прагнуть скористатися таксі, що спричиняє додаткове навантаження на дороги, збільшуючи кількість автотранспорту на них.

Метро . Якщо ви бачите, що уникнути попадання в затор не вдасться - скористайтесь підземкою. Авто можна припаркувати недалеко від станції метро, або зовсім не виїжджати на ньому цього дня.

. Якщо ви бачите, що уникнути попадання в затор не вдасться - скористайтесь підземкою. Авто можна припаркувати недалеко від станції метро, або зовсім не виїжджати на ньому цього дня. Велосипед. Найекологічніший вид транспорту завжди може прийти на допомогу. Останніми роками в Києві з'явилося безліч доступних пунктів прокату велосипедів. У тому випадку, якщо ваш шлях не пролягає через все місто, сміливо віддайте перевагу двоколісному другові.

Місце роботи. Якщо ваша робота знаходиться в дуже важкодоступному для автотранспорту місці - задумайтеся, можливо, це гарна нагода змінити її.

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Автор: УНІАН