Можливі перекриття деяких вулиць у трьох районах столиці.

Завтра у зв'язку з офіційним візитом до України президента Турецької Республіки Реджепа Ердогана можливі тимчасові обмеження дорожнього руху. Проблеми можуть спостерігатися у центральній частині Києві.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Управління державної охорони України у Facebook.

Також можливі перекриття деяких вулиць у Дарницькому, Печерському та Шевченківському районах столиці.

В УДО нагадали, що відповідно до закону "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", державна охорона здійснюється щодо глав іноземних держав, парламентів та урядів і членів їхніх сімей, міністрів закордонних справ, керівників міжнародних організацій (інших посадових осіб міжнародних організацій), які прибувають до України чи перебувають на її території у складі офіційних делегацій, або відвідують Україну на запрошення органів державної влади.

Читайте такожКоли у столичному транспорті протестують оплату банківською карткою: у КМДА дали відповідьЯк повідомляв УНІАН, завтра, 3 лютого, Україну відвідає президент Туреччини Ердоган. Найближчими тижнями в Україні очікується більше візитів високих посадових осіб різних країн. Зокрема, в Україну вже прибув глава МЗС Греції, ще скоро приїдуть глави МЗС Нідерландів і Великої Британії. Наступного тижня в Україну прибудуть глави МЗС кількох центральноєвропейських країн.

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