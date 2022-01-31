Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган цього тижня відвідає Україну.
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив під час онлайн-брифінгу.
"На цьому тижні ми прийматимемо в Україні президента Туреччини", - сказав очільник МЗС.
Він нагадав, що найближчими тижнями в Україні очікується більше візитів високих посадових осіб різних країн. Зокрема, сьогодні в Україну вже прибув глава МЗС Греції, ще скоро приїдуть глави МЗС Нідерландів і Великої Британії. Наступного тижня в Україну прибудуть глави МЗС кількох центральноєвропейських країн.
"Ніхто не знає, що в голові у Володимира Путіна, але я точно знаю, що з такою інтенсивною присутністю в Україні іноземних топ-посадовців ризики військової ескалації знижуються", - сказав Кулеба.
Читайте такожЕрдоган висловився за дипломатію, однак готовий допомогти Україні в рамках НАТОЯк повідомляв УНІАН, цього тижня Україну відвідають з візитами прем’єр-міністри Великої Британії, Нідерландів і Польщі. Наступного тижня в Україну мають приїхати глави МЗС Німеччини та Франції. Дмитро Кулеба анонсував два тижні інтенсивної дипломатії.