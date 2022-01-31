У найближчі тижні очікується більше візитів високих посадових осіб різних країн до України.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган цього тижня відвідає Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив під час онлайн-брифінгу.

"На цьому тижні ми прийматимемо в Україні президента Туреччини", - сказав очільник МЗС.

Він нагадав, що найближчими тижнями в Україні очікується більше візитів високих посадових осіб різних країн. Зокрема, сьогодні в Україну вже прибув глава МЗС Греції, ще скоро приїдуть глави МЗС Нідерландів і Великої Британії. Наступного тижня в Україну прибудуть глави МЗС кількох центральноєвропейських країн.

"Ніхто не знає, що в голові у Володимира Путіна, але я точно знаю, що з такою інтенсивною присутністю в Україні іноземних топ-посадовців ризики військової ескалації знижуються", - сказав Кулеба.

Читайте такожЕрдоган висловився за дипломатію, однак готовий допомогти Україні в рамках НАТОЯк повідомляв УНІАН, цього тижня Україну відвідають з візитами прем’єр-міністри Великої Британії, Нідерландів і Польщі. Наступного тижня в Україну мають приїхати глави МЗС Німеччини та Франції. Дмитро Кулеба анонсував два тижні інтенсивної дипломатії.

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