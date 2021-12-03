Офіційних паркувальників вже давно прибрали з вулиць міста.

Кілька років тому паркувальників прибрали з вулиць Києва, але їх "привиди" не думають зникати й заробляють досить непогані гроші. Завдяки "чорним" паркувальникам бюджет Києва втрачає десятки мільйонів гривень.

Про це йдеться в сюжеті 2+2.

Такі паркувальники "безсмертні" та "матеріалізуються" часто несподівано, але діють нахабно та рішуче. Якщо водії відмовляються платити, одразу здіймають галас. Більш того - вони працюють по-чорному навіть на легальних парковках з табличкою.

"Вони нікуди не поділися. Якщо їм не платиш, то вони намагаються влаштувати якийсь скандал, щоб змусити заплатити", - розповіла власниця авто.

Читайте такожУ Львові представили" розумну " парковку: що це та як працюєЖурналістам вдалося розшукати невловний "дух" парковок. Він працює в чорну на легальній парковці. За годину стоянки оголосив ціну в 35 гривень. При цьому паркувальник запевнив, що паркомату немає, а він догляне за машиною.

Такі паркувальники-нелегали буквально крадуть з бюджету міста мільйони гривень. За словами експертів, на цьому бізнесі заробляють мафії.

Київські комунальники нагадали, що офіційних паркувальників немає вже не перший рік, а оплата за паркування відбувається через додаток або паркомати. При цьому зазначають, що боротися з тіньовими паркувальниками повинна поліція.

У Києві хочуть "продавати" паркомісця: що відомо

Жителі Києва зможуть "купити" паркувальне місце. Відповідний "розпродаж" проходитиме на спеціальному аукціоні, розповів заступник голови КМДА Костянтин Усов. За його словами, вартість паркомісця буде різною залежно від району. При цьому чиновник уточнив, що паркомісця можна буде купити в I і II зонах - мова йде про майданчики під бізнес-центрами, бутиками, салонами, банками та інше.

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Автор: Анастасія Горбачова