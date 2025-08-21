Квитки вже у продажі в офіційному застосунку, на сайті УЗ та в касах вокзалів.

Державна "Укрзалізниця" призначає додатковий поїзд сполученням Київ - Львів на серпневі дати. Про це повідомляє пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що для задоволення попиту на перевезення 25 та 29 серпня курсуватиме додатковий поїзд №289/290 Київ - Львів.

Розклад руху:

з Києва - о 06:08, прибуття до Львова о 13:23;

зі Львова - о 14:46, прибуття до Києва о 21:49.

Квитки вже у продажі в офіційному застосунку, на сайті "Укрзалізниці" та в касах вокзалів.

Українська залізниця призначила пʼять додаткових поїздів, які курсуватимуть між Києвом, Львовом, Дніпром, Трускавцем, Чопом та Ужгородом.

Раніше повідомлялося, що УЗ призначила поїзд сполученням Київ – Полтава, який курсуватиме з 3 по 29 вересня по непарних числах. В компанії звернули увагу, що у Полтаві поїзд прибуватиме та відправлятиметься з Київського вокзалу. Зупинки: Гребінка, Лубни, Миргород.

Крім того, "Укрзалізниця" призначила нові поїзди сполученням Чоп - Кременчук і Ясіня - Кропивницький на вересень. Щоб забезпечити додаткові рейси, склади поїздів, що прибули після свого основного рейсу, одразу відправляються в наступні, щоб встигнути зробити ще один оберт.

