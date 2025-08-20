Державна "Укрзалізниця" призначає пʼять додаткових поїздів, які курсуватимуть між Києвом, Львовом, Дніпром, Трускавцем, Чопом та Ужгородом. Про це повідомляє пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі.
Додаткові поїзди цієї осені:
- №249/250 Київ - Львів. Відправлення з Києва та Львова: 27, 28 серпня;
- №220/219 Київ - Дніпро. Відправлення з Києва та Дніпра: 25, 28, 30, 31 серпня;
- №159/160 Київ - Трускавець. Відправлення з Києва та Трускавця: 1, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 вересня та 3, 4, 5 жовтня;
- №218/217 Чоп - Львів. Відправлення з Чопа та Львова: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 вересня.
Крім того, компанія призначає додатковий поїзд №284/283 Ужгород - Київ, який курсуватиме через день з 1 вересня і до початку нового графіку руху на 2026 рік.
Зазначається, що цей поїзд підв’язаний у Києві під швидкісні поїзди Харківського та Дніпровського напрямків, тож стане в нагоді, якщо з Харкова або Дніпра раптом на потрібну дату не залишилось вільних місць у Західному напрямку.
Квитки можна придбати онлайн на сайті, мобільному застосунку УЗ та касах вокзалів.
Додаткові поїзди "Укрзалізниці" - останні новини
Залізнична компанія призначила поїзд сполученням Київ – Полтава, який курсуватиме з 3 по 29 вересня по непарних числах.
УЗ також призначила нові поїзди сполученням Чоп - Кременчук і Ясіня - Кропивницький на вересень. В компанії тоді відмітили, що нові рейси вдалось призначити за рахунок оптимізації роботи.
Крім того, "Укрзалізниця" відреагувала на підвищений попит та призначила додатковий поїзд сполученням Львів – Ворохта, який курсуватиме через Івано-Франківськ, Яремче, Татарів-Буковель.