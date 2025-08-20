Квитки можна придбати онлайн на сайті, мобільному застосунку УЗ та касах вокзалів.

Державна "Укрзалізниця" призначає пʼять додаткових поїздів, які курсуватимуть між Києвом, Львовом, Дніпром, Трускавцем, Чопом та Ужгородом. Про це повідомляє пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі.

Додаткові поїзди цієї осені:

№249/250 Київ - Львів. Відправлення з Києва та Львова: 27, 28 серпня;

№220/219 Київ - Дніпро. Відправлення з Києва та Дніпра: 25, 28, 30, 31 серпня;

№159/160 Київ - Трускавець. Відправлення з Києва та Трускавця: 1, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 вересня та 3, 4, 5 жовтня;

№218/217 Чоп - Львів. Відправлення з Чопа та Львова: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 вересня.

Крім того, компанія призначає додатковий поїзд №284/283 Ужгород - Київ, який курсуватиме через день з 1 вересня і до початку нового графіку руху на 2026 рік.

Зазначається, що цей поїзд підв’язаний у Києві під швидкісні поїзди Харківського та Дніпровського напрямків, тож стане в нагоді, якщо з Харкова або Дніпра раптом на потрібну дату не залишилось вільних місць у Західному напрямку.

Квитки можна придбати онлайн на сайті, мобільному застосунку УЗ та касах вокзалів.

Залізнична компанія призначила поїзд сполученням Київ – Полтава, який курсуватиме з 3 по 29 вересня по непарних числах.

УЗ також призначила нові поїзди сполученням Чоп - Кременчук і Ясіня - Кропивницький на вересень. В компанії тоді відмітили, що нові рейси вдалось призначити за рахунок оптимізації роботи.

Крім того, "Укрзалізниця" відреагувала на підвищений попит та призначила додатковий поїзд сполученням Львів – Ворохта, який курсуватиме через Івано-Франківськ, Яремче, Татарів-Буковель.

