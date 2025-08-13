З березня вже заблоковано понад 3,8 тисячі акаунтів користувачів, які здійснювали підозрілу активність.

"Укрзалізниця" посилила контроль онлайн-купівель квитків на внутрішні маршрути. За минулий тиждень заблоковано 271 клієнта, які масово скуповували квитки або маніпулювали застосунком УЗ.

Як повідомляє пресслужба перевізника у Facebook, загалом з березня вже заблоковано 3 806 акаунтів користувачів, які здійснювали підозрілу активність.

В УЗ пояснили, що користувачі цих акаунтів намагались використовувати застосунок перевізника, який створено для індивідуального придбання квитків, для інших цілей:

Відео дня

створювали багато різних повʼязаних акаунтів та купували з них невелику кількість квитків, щоб обійти блокування;

намагались утримувати квитки, не переходячи до етапу оплати (вочевидь, очікуючи на "замовлення");

купували багато квитків на різні прізвища та вчиняли інші дії, які були "спіймані" антифрод-системою.

Зазначається, що за аналогією фінансових установ "Укрзалізниця" посилила ідентифікацію клієнтів та розгорнула систему моніторингу за аномальними діями користувачів під час користування онлайн-сервісами.

"Зокрема, оцінюється не тільки безпосередня кількість придбаних квитків, наявність різних прізвищ у квитках, але й дії, які вчиняються в системі, щоб "утримувати" квитки (цим зловживають квиткові спекулянти). Це необхідно, щоби добросовісні пасажири могли знайти свої заповітні квитки навіть у пік сезону", - йдеться в повідомленні.

"Укрзалізниця" - інші новини

"Укрзалізниця" продовжує діяти в умовах найінтенсивнішого серпневого періоду пасажирських перевезень. На найпопулярніші напрямки попит сягає до 8 пасажирів на одне місце, тому не всі охочі можуть купити квитки на обрані напрями.

В компанії зазначили, що 3% квитків на міжнародних рейсах залізниці та 5-7% на найпопулярніших внутрішніх рейсах, які надходять у вільний продаж, намагаються купити перекупники.

Вас також можуть зацікавити новини: