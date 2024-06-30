Якщо Байден залишиться, то з тієї ж причини, з якої він вирішив балотуватися знову.

Єдина причина, через яку чинний президент США Джо Байден припинить участь у нинішніх перегонах, - це рішення його сім'ї. Про це йдеться в матеріалі Axios.

Автори зазначають, що Байден "відійде вбік", незважаючи на поразку в дебатах, якщо "невелика група лояльних прихильників, які протягом усього життя сприяли його балотуванню, раптово - і шокуюче - вирішить, що йому час піти у відставку".

"Якщо Байден залишиться, то з тієї ж причини, з якої він вирішив балотуватися знову. Він і його сім'я вірять, що його шанси перемогти Трампа вищі, ніж їх має віцепрезидент Камаль Гарріс", - зазначає видання. Відео дня

За інформацією журналістів, доктор Джилл Байден, молодша сестра Байдена Валері та 85-річний Тед Кауфман, давній друг і постійний радник президента, плюс невелика група радників Білого дому, є єдиними, хто ухвалює рішення щодо чинного глави Білого дому.

"Цей багаторічний кухонний кабінет працює як розширена сім'я, рада старійшин і правляча олігархія. Тільки ці союзники мають вплив на важливі та дрібні рішення в житті та президентстві Байдена. Президент не брав участі в організованому процесі за межами своєї сім'ї, ухвалюючи рішення балотуватися на другий термін", - ідеться в матеріалі.

Зазначається, що союзники Байдена оцінили сценарії і бачать мало шансів на те, що хтось, крім Гарріс, виграє вибори, якщо він відступить. При цьому Гарріс буде важко залучити поміркованих виборців, що підвищить шанси на перемогу Трампа.

Водночас, за словами співрозмовників ЗМІ з оточення Байдена, він погано виступив на дебатах, хоча здатен бути набагато активнішим.

"Топ-демократи побачили те, що Америка побачила в прямому ефірі, на національному телебаченні, яскраво і незабутньо. Вони не можуть це не побачити. І бояться, щоб виборці цього не побачили. Вони більше не можуть звинувачувати критиків, відредаговані кадри чи перебільшення ЗМІ. Кожна помилка, словесна гикавка або застигле обличчя лунатиме в соціальних мережах і на телебаченні, нагадуючи виборцям, що наприкінці його другого терміну Байдену виповниться 86 років", - ідеться в статті.

Передвиборчі дебати в США - останні новини

Результати президентських перегонів не будуть вирішені за одну ніч у червні. Про це, коментуючи непереконливий виступ чинного глави Білого дому Джо Байдена під час передвиборчих дебатів, заявила віцепрезидентка США Камала Гарріс.

За її словами, результати перегонів будуть вирішені самими американцями, які мають визначитися, "в якій країні ми хочемо жити - в країні свободи, справедливості та верховенства права чи в країні хаосу, страху та ненависті".

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