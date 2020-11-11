Політтехнологія і пропаганда – так політолог Андрій Золотарьов охарактеризував інформацію про результати виборів, яку поширюють підконтрольні нинішньому меру Дніпра Борису Філатову ЗМІ.

Про це Золотарьов написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами експерта, насправді про жодну перемогу у першому турі не могло йтися, адже насправді "Філатова підтримала лише десята частина городян".

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Як зазначає політолог, ідея про "вкрадену" кимось перемогу у першому турі повинна лише вселити городянам думку "про беззаперечну легітимність Бориса Філатова".

Крім того, продовжив Золотарьов, Філатов нервується від думки, що його супернику Загіду Краснову вдасться мобілізувати протестний електорат і виграти вибори.

"Головний аргумент "філатових" - він хоч щось робить. Але насправді питання має стояти в іншій площині — наскільки якісно та ефективно це робиться? Міст обіцяли відремонтувати за 9 місяців, а за фактом ремонтували 3 роки. Але до кінця не довели, й бюджет зріс у два рази. Метро обіцяли здати у 2020-му, але не здадуть і у 2021-му.зате завдяки безграмотним діям комунальників гуртожиток гірського мало не пішов під землю, а яка кількість грошей пішла, щоб врятувати будівлю, ніхто не запитує. Можна говорити про дороги, які без кінця переробляють, про ремонт фасадів, який став надкорупційною за своїм масштабом схемою. Думаєте, що це робота або турбота мера про місто?"- пише Золотарьов.

"... Підтримуючи Філатова, ми наймаємо команду корупціонерів і рейдерів, які вже показали свою неефективність ще на п'ять років. Питання навіть не в грошах, а в елементарній справедливості", - підсумував політолог.

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Автор: УНІАН