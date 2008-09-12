ЄС подумає як розслідувати події в Грузії

15:32, 12 вересня 2008
Новини ЄС
45 0

Питання обговорять міністри закордонних справ

Брюссель. 12 вересня. УНІАН. Міністри закордонних справ країн-членів ЄС обговорять питання, яким чином може бути проведене міжнародне розслідування подій в Грузії.

Як повідомило власному кореспонденту УНІАН джерело в Єврокомісії, мова про це йтиметься на засіданні Ради із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС 15-16 вересня у Брюсселі.

За словами співрозмовника агентства, таке розслідування могло б бути проведено експертами ОБСЄ, представники яких перебували у зоні конфлікту під час воєнних дій на початку серпня.

“Вони мають більше інформації”, - сказав співрозмовник агентства.

“Для нас головне – щоб розслідування було міжнародним”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня цього року міністри закордонних справ на неформальному засіданні Ради висловились за необхідність проведення міжнародного розслідування подій, що сталися в Північній Осетії.

7 серпня в Південній Осетії розпочалася війна між грузинською та російською арміями. Воєнні дії припинилися після підписання мирного плану, запропонованого Президентом Франції Ніколя САРКОЗІ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter