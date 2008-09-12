ЄК бачить своїх спостерігачів по всій Грузії

Брюссель. 12 вересня. УНІАН. Єврокомісія вважає, що спостерігачі ЄС мають перебувати на всій території Грузії, включаючи Абхазію і Осетію.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомило джерело Єврокомісії напередодні засідання Ради міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС.

“Ми вважаємо, що мандат має розповсюджуватися на всю територію Грузію. Єврокомісія завжди підтверджувала свою відданість територіальній цілісності Грузії”, - зазначив співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня під час неформального засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС в Авіньоні було ухвалено принципове рішення про направлення 200 спостерігачів ЄС до Грузії. На засіданні 15-16 вересня міністри планують більш детально обговорити деталі розміщення місії спостерігачів ЄС.