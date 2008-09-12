В Брюсселі відбудеться екстраординарне засідання делегації Європараменту по зв`язках з Білоруссю

В ході засідання депутати, зокрема, проведуть дискусію з кандидатом в лауреати премії Сахарова 2008 року, білоруським опозиціонером Олександром КАЗУЛІНИМ. О 10-30 О.КАЗУЛІН разом з депутатами Європарламенту Яцеком ПРОТАШЕВІЧЕМ (група народних партій, Польща) та Яном Марінус ВІРСМА (група соціалістичних партій, Нідерланди) проведуть спільну прес-конференцію.

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