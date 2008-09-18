Кабмін планує отримати гроші ЄБРР на Бескидський тунель

Київ. 18 вересня. УНІАН. Кабінет Міністрів розраховує отримати узгодження ЄБРР і затвердити проектну документацію будівництва Бескидського тунелю в четвертому кварталі 2009 року.

Про це йдеться в проекті Закону «Про Державну програму економічного та соціального розвитку на 2009 г.», оприлюдненому на сайті Верховної Ради (№3175).

Згідно з документом, планується розробити проектну документацію будівництва тунелю наприкінці другого – на початку третього кварталу 2009 року, вартість робіт становитиме 1,515 млн. грн. за рахунок кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку.

У першому кварталі планується сплатити аванс підряднику за виконання проектних робіт у розмірі 757,5 тис. грн. Ще на проект планується витратити 1,767 млн. грн. у четвертому кварталі, також за рахунок коштів ЄБРР. Роботи «Укрзалізниці» зі співфінансування впродовж 2009 року заплановано на рівні 2 млн. грн.

Також у рамках проекту впровадження швидкісного руху пасажирських потягів на залізницях України (за цим проектом ЄБРР фінансуються роботи на Бескидському тунелі) планується 2009 року закупити три виправно-підбивально-рихтувальні машини підвищеної продуктивності, спрямувавши на це майже 23 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, у червні цього року «Укрзалізниця» оголосила процедуру передкваліфікації щодо проектування Бескидського тунелю. Зокрема, передбачається реконструкція тунелю з будівництвом під`їзних шляхів; будівництво нового двошляхового залізничного тунелю завдовжки 1 км 822 м.

«Укрзалізниця» 30 серпня 2007 р. почала проектування будівництва Бескидського тунелю в Закарпатській області, зокрема, до розвідки рельєфу та геодезичних робіт.

1 грудня 2006 р. Верховна Рада України ратифікувала Закон „Про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект упровадження швидкісного руху пасажирських потягів на залізницях України) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку», який було підписано ще в серпні 2004 р.

Угода передбачає виділення кредиту «Укрзалізниці» на суму 120 млн. доларів США. Кредит надається на 15 років під 4-6%. 47 млн. дол. за цим проектом буде спрямовано на впровадження швидкісного руху - закупівлю сучасних пасажирських вагонів, 29 млн. дол. - шляхової техніки, 40 млн. дол. - на будівництво в Закарпатті Бескидського тунелю, який входить в 5-й панєвропейській транспортний коридор (Італія-Словенія-Угорщина-Словаччина-Україна-Росія), решта коштів - на проектні роботи по тунелю (2,8 млн. дол.) і комісію за відкриття кредиту (1,2 млн. дол.).

Загальна вартість проекту становить 200 млн. дол., з них 120 млн. дол. - кошти ЄБРР, 80 млн. дол. - кошти «Укрзалізниці». Погашення кредиту ЄБРР має здійснюватися також за кошти «Укрзалізниці».