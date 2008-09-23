Комісар ЄС не хоче полегшувати життя бізнесу

Брюссель. 23 вересня. УНІАН. Голова групи експертів високого рівня при Президентові Єврокомісії зі зменшення бюрократизму для бізнесу, колишній прем’єр Баварії Едмунд ШТОЙБЕР, обвинувачує комісара ЄС з питань внутрішнього ринку та послуг Чарді МакКРІВІ в небажанні співпрацювати.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив 22 вересня на засіданні Комітету з питань законодавства Європарламенту.

“Я сподіваюсь, Європейська Комісія і, зокрема, комісар Ч.МакКРІВІ, скажуть “так” чи “ні” цим пропозиціям, які є не тільки консультативними, але пропозиціями для серйозного розгляду”, - сказав голова групи експертів.

Він зазначив, що за результатами пропозицій групи ЄС міг би економити щорічно до 7,3 млрд. євро лише завдяки зменшенню зобов’язань щодо звітності.

“На сьогодні існують 344 зобов’язання по звітності для європейських компаній. Загальна сума для всіх компаній з подання цієї інформації становить 20 млрд. євро”, - заявив Е.ШТОЙБЕР.

Він зазначив, що ці пропозиції були представлені комісару ЄС ще у травні, і комісар пообіцяв швидко відповісти на них.

“Але до цього часу ми не чули нічого більшого від комісара”, - зазначив голова групи експертів високого рівня.

“Мені здається, що Президент Єврокомісії сприймає речі дуже серйозно, але коли йдеться про конкретних комісарів, вони не хочуть здійснювати ці ризиковані кроки навіть для невеликих змін”, - додав Е.ШТОЙБЕР.

Як повідомляв УНІАН, Е.ШТОЙБЕР був призначений головою експертів високого рівня зі зменшення бюрократизму для бізнесу в 2007 році, після того, як на весінньому засіданні Європейської Ради (самміті голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) було схвалено рішення до 2012 року скоротити обмеження для бізнесу на 25%.