Прес-конференція комісара ЄС з питань захисту навколишнього природного середовища Ставроса Дімаса
19:45, 04 жовтня 2008Новини ЄС
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Комісар представить законодавчі пропозиції Єврокомісії щодо боротьби з нелегальною вирубкою лісів. На сьогодні у Єврокомісії є підстави вважати, що частина виробів з деревини, що продається в ЄС, походженням з третіх країн є результатом нелегальних рубок лісу. Згідно з новими пропозиціями, оператори повинні будуть чітко визначати країну походження деревини і мати гарантії, що вирубки проводилися відповідно до законодавства країни походження.
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