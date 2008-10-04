Прес-конференція комісара ЄС з питань захисту навколишнього природного середовища Ставроса Дімаса

Комісар представить законодавчі пропозиції Єврокомісії щодо боротьби з нелегальною вирубкою лісів. На сьогодні у Єврокомісії є підстави вважати, що частина виробів з деревини, що продається в ЄС, походженням з третіх країн є результатом нелегальних рубок лісу. Згідно з новими пропозиціями, оператори повинні будуть чітко визначати країну походження деревини і мати гарантії, що вирубки проводилися відповідно до законодавства країни походження.