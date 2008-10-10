В Йорданії розпочнеться триденне надзвичайне засідання Європейсько-Середземноморської парламентської асамблеї

Головним питанням на порядку денному Асамблеї буде питання Близькосхідного мирного процесу. Делегацію Європарламенту очолить його Президент Хан-Герт ПЬОТТЕРІНГ. До складу Асамблеї входять 260 осіб, 130 представляють ЄС, 130 – національні парламенти неєвропейських середземноморських країн: Єгипту, Йорданії, Ізраїлю, Лівану, Марокко, Палестинської автономії, Сирії, Тунісу та Туреччини.

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