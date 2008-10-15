Тимошенко вірить, що ЄС зможе ратифікувати Лісабонську угоду

Брюссель. 15 жовтня. УНІАН. Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сподівається, що Євросоюзу вдасться вирішити проблему ратифікації Лісабонської угоди.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це вона заявила сьогодні на спільній прес-конференції з президентом Європейської народної партії Вільфредом МАРТЕНСОМ.

«Я би хотіла побажати, щоб відбулася ратифікація Лісабонської угоди, і в ті дати, як це обговорювалося сьогодні», - сказала український прем’єр.

Вона зазначила, що ратифікація цього документу є дуже важливою для подальшого розвитку Євросоюзу як інституту, що сприяє стабільності у світі.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня 2007 року лідери 27-ми країн - членів ЄС підписали в Лісабоні нову угоду ЄС, що отримала назву Лісабонської.

Нова угода прийнята замість Конституції ЄС, яку не вдалося прийняти через провал її ратифікації на референдумах у Франції і Нідерландах у 2005 році. Нова угода спрямована на реформування інституцій ЄС для більш ефективного прийняття рішень.

Країни - члени ЄС планували ратифікувати нову угоду ЄС до 1 січня 2009 року. Вибори до Європарламенту мають відбутися навесні 2009 року.

Однак 12 червня 2008 року в Ірландії, єдиній з 27-ми країн - членів ЄС, відбувся референдум щодо ратифікації Лісабонської угоди. За результатами референдуму 53,4% ірландців висловилися проти Лісабонської угоди, “за” – 46,6%.

10 вересня 2008 року МЗС Ірландії оприлюднило результати опитування, відповідно до яких, більшість ірландців голосували проти Лісабонської угоди через недостатність інформації про неї.