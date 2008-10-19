У Парижі розпочнеться дводенна конференція на тему: “Покращення співпраці в Європі для ефективної боротьби з хворобою Алцгеймера”

В ході конференції будуть обговорені питання догляду за хворими, соціального забезпечення, посилення компетенції спеціалістів та адаптації до потреб хворих. На сьогодні кількість хворих на хворобу Алцгеймера в Європі оцінюється в 6 млн. І боротьба з цією хворобою є одним з пріоритетів політики в галузі охорони здоров’я.