ЄП стурбований можливістю застосування ”сканерів тіла” в аеропортах

Брюссель. 23 жовтня. УНІАН. Європарламент вважає, що запровадження спеціальних сканерів тіла людини в аеропортах може порушувати права людини.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у схваленій сьогодні на сесії Європарламенту у Страсбурзі резолюції.

“За” проголосували 361 депутат, проти 16, утрималися 181.

У документі зазначається, що в нових пропозиціях Єврокомісії щодо заходів авіаційної безпеки, міститься пропозиція про забезпечення аеропортів спеціальними сканерами тіла людини, які дозволяють побачити людину роздягнутою.

Депутати вважають, що застосування “сканерів тіла” може вважатися приниженням гідності людини.

Крім того, депутати висловили стурбованість щодо пропозиції про можливість зберігання отриманих на такому сканері зображень тіла людини. Європарламент зазначив, що якщо запроваджені раніше вимоги щодо заборони перевезення рідин у літаках, хоч і не додають зручності пасажирам, однак принаймні не принижують їхню гідність на відміну від пропозицій про застосування “сканерів тіла”. При цьому депутати наголосили, що всі заходи безпеки, що запроваджуються в Європі мають бути пропорційними рівню загроз та виправданими.

У зв’язку з цим депутати закликали Єврокомісію провести фундаментальне дослідження щодо наслідків запровадження нових законодавчих пропозицій на дотримання прав людини, провести наукове та медичне дослідження щодо можливих наслідків від запровадження “сканерів тіла” на здоров’я людей, а також провести дослідження щодо економічних наслідків від запровадження нових правил.