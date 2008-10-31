Прем`єр Бельгії хоче посилити політичні та економічні зв`язки з Україною

Брюссель. 31 жовтня. УНІАН. Прем’єр-міністр Бельгії Ів ЛЕТЕРМ називає головною метою свого візиту в Україну посилення політичних зв’язків та економічної співпраці.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив в інтерв’ю українським інформагентствам напередодні свого візиту до Києва.

“По перше, посилити зв’язки між Бельгією та Україною, в той момент, коли і Бельгія, і Україна переживають дуже хвилюючий період, я маю на увазі фінансову та економічну кризу, яка зачіпає кожну країну”, - сказав бельгійський прем’єр.

“А також зробити економічні відносини кращими, ніж вони були до сьогоднішнього часу”, - додав він.

Прем’єр-міністр Бельгії зазначив, що обидві країни мають багато можливостей для розвитку двосторонньої торгівлі.

“Україна поки не входить в двадцятку найбільших наших покупців, як і ми не входимо в двадцятку найбільших покупців України”, - зазначив І.ЛЕТЕРМ.

Він додав, що в ході поїздки до Києва його супроводжуватимуть близько 10 керівників найбільших промислових компаній Бельгії з різних галузей, які вже мають, або планують розробити найближчим часом конкретні інвестиційні проекти в Україну. При цьому, прем’єр зазначив, що в ході зустрічі зі своєю українською колегою Юлією ТИМОШЕНКО, він планує обговорити можливість усунення останніх перешкод на шляху до збільшення інвестицій в Україну.

Говорячи про дисбаланс у двосторонній торгівлі на користь Бельгії І.ЛЕТЕРМ висловив думку, що частково цей дисбаланс пояснюється зміною кон’юнктури на ринку металопродукції. Водночас, зазначив він, є приклади, коли бельгійські компанії приходять в Україну, відкривають виробництва і сприяють нарощенню експорту товарів з України до інших країн світу, в тому числі, до Бельгії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Україні перебуватиме з візитом прем’єр-міністр Бельгії І.ЛЕТЕРМ. В ході візиту він планує провести зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО. В рамках візиту також відбудеться перше засідання українсько-бельгійської змішаної комісії з торговельно-економічної і фінансової співпраці.

В 2007 році, за даними Держкомстату України, Україна імпортувала з Бельгії товарів на 562 млн. дол., експортувала – на 190 млн. дол. Загальний товарообіг становив 752 млн. дол. Експорт українських послуг становив 203,2 млн. дол., імпорт – 55 млн. дол.

Станом на 1 липня 2008 року бельгійські інвестиції в Україну становили 44,1 млн. дол., або 0,2% від загально обсягу іноземних інвестицій в Україну. Загалом, в Україні зареєстровано 97 підприємств з бельгійськими інвестиціями.